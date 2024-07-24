出窩旅遊東西岸行程買2送2 機票優惠

出窩旅遊QR code。（業者提供）

出窩旅遊HiTravel Global LLC推出夏季美國東西岸多種行程旅行團買二送二的超值優惠，此外，飛往亞洲的經濟艙與商務艙價格也創下新低，為旅客提供更多選擇和便利。

出窩旅遊表示，致力於提供全面的旅遊服務，包括全球郵輪和旅行團線路的預訂，專業代辦各國簽證 ，提供一站式服務，滿足顧客的各種需求。無論何時何地，只要有旅遊相關的疑問，顧客都可以撥打專線：718-509-0600，尋求專業的解答和幫助。

在優惠機票方面，出窩旅遊提供的經濟艙及商務艙票價深受新老顧客的推崇，具體優惠包括洛杉磯 直飛往返深圳的經濟艙900元起，洛杉磯飛廈門轉機再飛香港 的單程經濟艙300元起，洛杉磯飛上海轉機再飛北京的往返商務艙 4000元起，洛杉磯飛廈門轉機再飛香港的單程商務艙2400元起，為旅客提供了多種選擇，讓出行變得更加經濟實惠。

此外，本次買二送二的行程中，親友四人同行只需支付兩人的費用，很具吸引力。參與行程包括洛磯山脈班芙國家公園經典四日遊，478元起，美東尼加拉瓜瀑布七日遊768元起，洛杉磯進黃石國家公園、鹽湖城出的五日遊，908元起，西雅圖進出海岸星光號列車六日遊998元起。具體出團日期與條件限制，請諮詢出窩旅遊以獲取更多詳細訊息。

郵輪旅行也是許多人的選擇，因其放鬆無壓力，不需頻繁換房間和整理行李，且船上有豐富的餐飲選擇和各種娛樂活動。本次出窩旅遊提供的優惠郵輪行程包括阿拉斯加探索冰川700元起，維京全包式五星豪華遊輪浪漫多瑙河之旅2599元起，墨西哥行線狂歡三晚／五晚380元起，諾唯超值十三天亞洲遊含岸上遊一站式服務999元起，為旅客提供多種選擇。

在旅遊、探親或洽公之前，確認護照的有效期與目的地所需的相關簽證是首要任務。護照換發、補發，綠卡換發補發等相關事宜需要提前申請，如有需要，顧客可諮詢出窩旅遊以獲取最詳盡的訊息和協助。

出窩旅遊HiTravel Global的辦公室位於The Falchi Building，地址是 31-00 47th Avenue, Suite 3100, Office No. 333, Long Island City, NY 11101。更多詳情請至官網：www.HiTravel.com。