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守護醫學美容中心 超值療程特價

韓國城訊
喬雅登Juvederm面部優化療程，可滋潤嘴唇和改善法令紋。(圖／守護醫學美容中心提供)
喬雅登Juvederm面部優化療程，可滋潤嘴唇和改善法令紋。(圖／守護醫學美容中心提供)

韓國城守護(SoHo Medspa)醫學美容中心推出多款醫美特價項目，包括雷射祛斑、幹細胞療程、冷凍離子療法和美白面膜等，特價為5次800元、10次1,500元。另有持續效果達三年以上的全新線雕拉提，特價2,000元。半永久性填充注射，連續五年獲得好評，現價800元。

守護醫學美容中心表示，其超過20年的豐富經驗，專精於各種醫美項目。若希望改善臉部鬆弛情況，線雕拉提是首選，適用於全臉、頸部（雙下巴）及下垂的臉部提拉緊致。可吸收的線材能促進膠原蛋白增生，無需手術，且不影響日常生活，效果可持續三年。

喬雅登Juvederm面部優化療程（見圖）目前300元，可滋潤嘴唇和改善法令紋。此外，半永久性填充注射可改善法令紋、豐滿太陽穴、蘋果肌、嘴角木偶紋及川字紋，並緊致下顎線。隆鼻注射500元；Voluma玻尿酸可維持兩年，現價500元。FDA認證的皺紋管理療程，每次700元。此外，該中心提供FDA認證的「長效」年輕化注射產品BellaFill，能刺激膠原蛋白長期生長，幫助保持年輕外觀，效果可持續五年。

守護醫學美容中心還提供永久化妝項目，包括4D粉彩繡眉及自然紋眉300元，洗眉200元。BOTOX肉毒桿菌注射每單位5元，適用於眼角、額頭和下巴。

欲了解更多詳情，請聯繫守護SoHo Medspa。中文諮詢專線：213-500-6322。LA店電話：213-368-0909，地址：300 S. Hobart Blvd., #200, LA, CA 90020。OC店電話：714-670-0909，地址：7229 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 90621。

FDA

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