遊輪專家極品假期 2025維京河輪早鳥優惠中

2024/7/30前訂購特定Viking維京河輪行程享早鳥優惠。(圖／極品假期提供)

現今旅客們越來越喜愛舒適且深度的遊輪旅遊方式，不需每日打包行李、免去舟車勞頓，一次暢遊多國。極品假期本季推出「全包式—Viking河輪特惠」，在2024/7/30前訂購特定Viking維京河輪行程，即可享受免費歐洲來回機票、每房250元折扣、船上每房200元零用金等多重優惠（有條件限制）。

極品假期表示，「Viking維京河流全包式服務」從航班降落時，即有專人接機。行程包含每日岸上觀光 活動、船上5星級美食與美酒、免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶和消夜，以及24小時的飲料吧和點心服務。行程結束時，同樣有專人送機服務。

精選六個河輪行程（基本房）：「1/31/2025萊茵河寶藏11天」造訪4國：荷蘭、德國 、法國、瑞士；巴賽爾至阿姆斯特丹，每人2848元起。「3/26/2025多瑙河華爾滋8天」造訪3國：匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國；布達佩斯至帕紹，每人3048元起。「3/12/2025巴黎瑞士12天」造訪4國：法國、盧森堡德國、瑞士；巴黎至蘇黎世，每人3249元起。「8/11/2025萊茵河+美茵河11天」造訪4國：瑞士、德國、法國；巴賽爾至紐倫堡，每人3499元起。「7/13/2025法國紅酒城堡8天」法國波多來回，每人3698元起。「6/15/2025大歐洲15天」造訪4國：匈牙利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人5049元起。送免費機票出發城市有：舊金山 、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等。

極品假期全美免費電話1-888-680-5688，讓專家計畫遊輪之旅。