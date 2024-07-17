GBC International Bank中亞銀行 值得您信賴的夥伴 2024年度的獎學金開始接受申請

GBC International Bank (FDIC Insured) 中亞銀行是受FDIC聯邦存款保險 的銀行。自成立以來，已為社區服務了超過48年。作為一家擁有深厚歷史的銀行，中亞銀行一直以客戶需求為導向，提供多樣化的金融產品和服務。除了提供高利率 的個人存款賬戶和具有競爭力的商業貸款 利率，中亞銀行還特別提供SBA（小企業管理局）貸款，幫助小企業實現創業夢想。同時，中亞銀行在出口及進口信用狀（Letter of Credit）及相關業務方面擁有豐富的經驗與專業知識，為國際貿易提供全面的金融解決方案，協助企業順利進行跨國交易。

GBC International Bank Foundation中亞銀行基金會的使命

中亞銀行基金會的成立，進一步體現了對社區的承諾。中亞銀行基金會每年都會向各種非營利組織提供捐款、志工等各方面支援與協助。基金會致力於培養下一代人才，因此在2024年開始提供獎學金給低收入 家庭的學生，希望透過教育改變他們的命運，幫助他們實現學術和職業夢想。

獎學金計劃

為了更好地支持有志於商業領域的年輕人，中亞銀行基金會設立獎學金計畫。該獎學金開放給來自低收入家庭、且在商業管理、金融、會計、經濟學及相關專業就讀的學生。申請者需要展示他們在學術上的卓越表現以及未來的職業目標。通過這個獎學金計劃，基金會希望培養更多具備領導能力和創新精神的未來商業領袖。

2024年度的獎學金申請截止日期為2024年10月31日。申請者可以從中亞銀行的官方網站下載申請表格，並填寫完整後發送至郵箱[email protected]。符合資格的學生請積極申請，並抓住這次寶貴的機會。詳細資訊可以在中亞銀行的網站上找到： https://www.gbcib.com/about-us/gbc-international-bank-foundation

實習機會

除了獎學金計劃，中亞銀行還將提供實習機會，專門針對商業管理、金融、會計、經濟學及相關專業的學生。通過這些實習機會，學生可以獲得寶貴的實際工作經驗，瞭解金融業的運作方式，並為未來的職業生涯做好準備。

聯絡中亞銀行

中亞銀行在多個城市設有分行，您可以前往位於洛杉磯Los Angeles、蒙特利公園Monterey Park、工業市City of Industry、威斯敏斯特市Westminster、舊金山 San Francisco、聖何塞San Jose以及華盛頓州的岸線市Shoreline和聯邦大道Federal way 的任何分行獲取更多資訊。此外，您還可以訪問中亞銀行的網站www.gbcib.com ，以瞭解更多關於獎學金計劃、實習機會及其他基金會活動的詳細資訊。(所有利率、條款和產品可能隨時變更或終止，恕不另行通知。可能有其他規定或限制。所有貸款申請都須經過信用審核與評估決定是否批准) 。