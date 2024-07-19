幸福之星養生村 7/20參觀開放預約
由一群熱誠有抱負的年輕華裔組成的聖母峰養老投資管理公司，近年來以全新的經營理念，在養老機構中嶄露頭角，為長者們打造了獨特的養生體驗。
聖母峰養老投資管理公司最近與台灣長照科技軟體巨頭諾亞克集團展開多方技術交流，這次合作包括諾亞克集團開發並在台廣泛應用的ERP軟體，用以整合美國現有的長照軟體不足之處，並精確分析每位長者的照護需求，旨在提升長者服務的質量和效率。
此外，聖母峰養老投資管理公司與台灣中山醫學大學合作，首次舉辦了為期一個月的暑期醫學系學生照護體驗交流計畫。由醫療科技管理學系的白佳原教授親自帶領六位年輕學子，在核桃市幸福之星養生村展開交流體驗，並深入了解美國與台灣長照機構的不同。
核桃市的幸福之星養生村Walnut Valley Senior Living（見圖）以寬敞舒適、明亮時尚的空間設計聞名，提供渡假村式的養老體驗和量身定制的照護方案，旨在確保長者開心，讓子女放心。
幸福之星養生村表示，其餐廳提供營養美味的餐飲和點心，每戶設有獨立冷暖空調和無線網絡（電視台），每周有專人打掃房間和洗衣服務，並提供多元社交活動、健身中心、麻將等娛樂設施。專職護士每日值班，並提供接送服務，養老村更設有緊急按鈕「項鍊」，以確保居民的安全。暑假期間推出限量房型優惠價，每月2950元，包吃包住，及娛樂照護。
除了以上的基本服務之外，還設有專門照顧失智長者的園區，由專業且充滿愛心的記憶護理人員負責，每天陪伴長者參與記憶護理課程和有趣的活動。
幸福之星養生村將於本周六（7月20日）下午1時至3時舉辦參觀活動，歡迎預約參觀。現場提供精緻茶點，預約請電626-605-2088，以免人多時需等候。地址：19850 Colima Road, Walnut。
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