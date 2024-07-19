幸福之星養生村 7/20參觀開放預約

由一群熱誠有抱負的年輕華裔組成的聖母峰養老投資 管理公司，近年來以全新的經營理念，在養老機構中嶄露頭角，為長者們打造了獨特的養生體驗。

聖母峰養老投資管理公司最近與台灣長照 科技軟體巨頭諾亞克集團展開多方技術交流，這次合作包括諾亞克集團開發並在台廣泛應用的ERP軟體，用以整合美國現有的長照軟體不足之處，並精確分析每位長者的照護需求，旨在提升長者服務的質量和效率。

此外，聖母峰養老投資管理公司與台灣中山醫學大學合作，首次舉辦了為期一個月的暑期醫學系學生照護體驗交流計畫。由醫療科技管理學系的白佳原教授親自帶領六位年輕學子，在核桃 市幸福之星養生村展開交流體驗，並深入了解美國與台灣長照機構的不同。

核桃市的幸福之星養生村Walnut Valley Senior Living（見圖）以寬敞舒適、明亮時尚的空間設計聞名，提供渡假村式的養老體驗和量身定制的照護方案，旨在確保長者開心，讓子女放心。

幸福之星養生村表示，其餐廳提供營養美味的餐飲和點心，每戶設有獨立冷暖空調和無線網絡（電視台），每周有專人打掃房間和洗衣服務，並提供多元社交活動、健身中心、麻將等娛樂設施。專職護士每日值班，並提供接送服務，養老村更設有緊急按鈕「項鍊」，以確保居民的安全。暑假期間推出限量房型優惠價，每月2950元，包吃包住，及娛樂照護。

除了以上的基本服務之外，還設有專門照顧失智長者的園區，由專業且充滿愛心的記憶護理人員負責，每天陪伴長者參與記憶護理課程和有趣的活動。

幸福之星養生村將於本周六（7月20日）下午1時至3時舉辦參觀活動，歡迎預約參觀。現場提供精緻茶點，預約請電626-605-2088，以免人多時需等候。地址：19850 Colima Road, Walnut。