柔斯蜜市新生命美容中心 專業產後修復、頭療養生

位於柔斯蜜市的「新生命美容中心」提供多種服務，包括產後修復、頭療養生、身體調理、美容護膚及睫毛嫁接，深受顧客支持，詳情可致電626-433-7172或626-525-2345查詢。

該美容中心表示，自開業半年以來，在華人美業界獲得廣泛好評，這些成就歸功於員工的專業技能、優質服務態度和舒適的環境，同時也感謝新老客戶的信任與支持，中心準備好為更多顧客提供優質服務。

「新生命產後修復」前身為「洛杉磯 產後修復」，擁有十多年的經驗，一直專注於為產後媽媽提供服務，包括月子洗頭、上門產後修復和開乳或通乳，以及門市的大型產後修復儀器服務。

「頭療養生」服務源自國內知名品牌，通過藥浴頭療來放鬆生活壓力、改善頭部健康、助眠、促進血液循環和大腦供氧，提升學 習和工作效率。頭療項目包括：(1)保健頭療60分鐘：用儀器做頭皮檢測 、頭部肩頸放鬆、藥浴護髮、毛囊消毒清潔、循環藥浴水療、藥療洗髮精、吹乾造型等。(2)養護頭療90分鐘：用儀器做頭皮檢測、頭部肩頸放鬆、藥浴護髮、深度清理毛囊阻塞、藥浴頭部薰蒸、循環藥浴水療、藥療洗髮精、吹乾造型等。(3)抗老頭療120分鐘：用儀器做頭皮測試、頭部肩頸放鬆、洗面乳清潔、敷面膜、疏通頭部經絡、驅瘀散結、藥浴護髮、循環藥浴水療、藥浴頭部熏蒸、藥療洗髮水、木桶足療藥浴薰蒸、吹乾造型等。

「身體調理」項目包括全身及局部疼痛經絡疏通、電療、汗蒸、艾灸、排毒、減肥、刮痧、拔罐、按摩、熱石推拿和古法瑤熨等。「美容護膚」的深層灌膚和臉部筋膜提升是中心的主打項目，通過特殊手法將大量乳液灌入肌膚，獨特效果深受顧客推薦。「睫毛嫁接」提供高等級貂毛睫毛，效果自然，專業人員會根據顧客需求設計各種睫毛款式。

新生命美容中心(New Life Beauty Spa)的地址是3303 Del Mar Ave., Rosemead, CA，位於Hellman Ave.與Emerson Ave.之間。