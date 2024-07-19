長安燈會10月登場 報名攤位享800早鳥折扣

洛杉磯 花燈藝術博覽會「長安燈會」在新聞發布會上宣布，這一盛大活動將於10月18日至11月17日在亞凱迪亞 跑馬場舉行（見圖），預估參與人次將超過25萬，現場預計設有240個展位，展示和售賣各種中外美食、非遺文創及手工日用品等產品。攤位贊助和招商現已開放，現在報名可享受800元折扣的早鳥價。

主辦方代表叶瀞之表示，這次的「長安燈會」規模空前，佔地面積超過100畝，分為「大唐盛世」、「探索未來」和「恐龍樂園」三個主要主題區域。所有花燈都是由中國著名花燈之鄉四川自貢的知名花燈企業精心製作，並運送到美國現場搭建。活動得到了中國駐洛杉磯總領館的指導，並與北京世知文化傳媒有限公司和曲江管委會聯合主辦，同時也得到了洛杉磯各大團體的支持。

此次活動選定了一隻名為七仔的棕色大熊貓作為燈會吉祥物，這是全球唯一的棕色熊貓，目前生活在陝西秦嶺大熊貓研究中心，因其罕見的棕白毛色，被譽為寶中之寶。過去的華人 區燈會規模有限或多為主流主辦，這次他們希望將「長安燈會」打造成一個具有高人氣的大型嘉年華活動。

這次的嘉年華燈會廣受各族裔歡迎，觀眾不需長途跋涉即可欣賞到燈會盛宴，是攜家人、親朋好友，吃喝玩樂的景點打卡理想場所。

「長安燈會」的門票、攤位及招商等相關資訊可致電909-625-8887、手機626-968-3999，或電郵至[email protected]，更多資訊也可掃描二維碼查詢，或訪問網址www.awace.com。