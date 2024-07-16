Pure Cell新生命醫學抗衰中心，舉辦9週年店慶盛大活動

主治醫師Dr. Alex Martin負責人Patrice王

Pure Cell新生命醫學抗衰中心於本月16日，在Pasadena中心舉辦了盛大的9週年店慶活動，還有驚喜大抽獎。周年慶當月還隆重推出Pure Cell獨家Biotech幹細胞買一送一活動。

負責人Patrice王

Pure Cell新生命醫學抗衰中心負責人Patrice王表示，作為華人 區首家引入幹細胞療法及細胞美容的抗衰機構，不僅在抗衰老領域樹立了標桿，更透過不斷創新和提升服務質量，贏得了廣大客戶的信任和支持。活動當天消費滿99元的顧客均可參與驚喜抽獎。獎品包括熱門的幹細胞療程、血氧淨化、NAD+以及最受歡迎的超音波刀，自體血膠原註射，透明質酸/肉毒輪廓定位等項目。

並深入講解了最前沿的抗衰老技術及其應用，幫助了解如何透過現代科技保持年輕狀態，提供專業的輪廓定位分析。特邀專家分享早期癌症 篩檢技術的重要性及其最新發展，幫助每位客人及早發現潛在的健康問題，從而採取有效的預防和治療措施。 還為每位到場的嘉賓普及最先進的免疫細胞儲存技術，探討其在抗衰老和整體健康中的作用，透過提早儲存年輕和健康的免疫細胞，從而抵禦癌細胞 及其他重大疾病。

主治醫師Dr. Alex Martin

該中心主治醫師Dr. Alex Martin ，揭示間質幹細胞在人類未來大健康中扮演的重要角色。馬丁醫師是醫學抗衰領域的領導人物，擁有超過40年的經驗，曾為許多好萊塢 著名的影星提供專業服務，經過多年研究，他在再生醫學和細胞活化療法等領域有著重大的突破。透過他生動的解釋，讓來賓深入了解間質幹細胞在時代變遷中的進步及提升，以及在抗衰領域中的潛力和功效。

主治醫師Dr. Alex Martin 與婦科專家陸醫師

特邀婦科專家陸醫師，就女性健康及輔助生育等問題接受現場諮詢，獲得量身定制的建議和方案。所有來賓均享有免費的健康諮詢服務，專業團隊為到場嘉賓提供了詳盡的解答和指導。

9週年店慶之際推出空前的優惠活動：凡儲值1500元享有7.5折優惠；儲值3000元享有7.2折；儲值5000元享有6.7折；儲值1萬元享有6.2折優惠。

自成立以來，該中心致力於引進全球最先進的抗衰技術，包括幹細胞活化療法和細胞美容。 Pure Cell新生命不斷探索並實施創新的抗衰解決方案，幫助顧客在追求美麗和健康的道路上取得顯著的成效。 藉此週年慶活動特別感謝每位給與支持和信任的顧客。

諮詢專線626-817-9886，地址 200 S Los Robles Ave, Suite 210, Pasadena CA 91101。