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松立假期雙十國慶9天遊  8/9前報名享優惠

洛杉磯訊
松立假期與台灣觀光局合作推出雙十國慶9天遊，凡於8月9日前報名，可享松立100元折扣優惠。圖為台灣阿里山。(圖／松立假期提供)
松立假期與台灣觀光局合作推出雙十國慶9天遊，凡於8月9日前報名，可享松立100元折扣優惠。圖為台灣阿里山。(圖／松立假期提供)

松立假期與台灣觀光局合作推出雙十國慶9天遊，符合規定者可在台灣境內領取台灣僑委會補助，每人新台幣3000元。凡於8月9日前報名，可再享松立100元折扣優惠。此外，購買豪華經濟艙機票（洛杉磯、舊金山至台灣來回），還可獲贈2晚酒店住宿、台北延伸東南亞來回機票及悠遊卡。

多次榮獲台灣觀光局貢獻獎的松立假期，今年的九天雙十國慶豪華遊行程包括：一探原住民文化、二觀日月潭美景、三訪文化瑰寶故宮、四登台北101、五探十鼓文創區、六享阿里山芬多精、七尋佛陀紀念館、八遊九份老街，全程提供中文導遊，五星級住宿、高端美食、經典夜市體驗，並可參加四海同心晚會。

松立假期還提供多種台灣旅遊行程，包括環島5天遊、6天逍遙遊、燈會7天遊、絕美環島8天遊，且均可免費延伸至各大東南亞機場。今年還推出特別行程「遊澎湖、前進金門」，也可選擇參加台灣一日遊經典行程。

松立假期強力推薦行程；一、日本：白川鄉（合掌村）、富士山飛驒名湯美景8日遊2099元。二、瑞士：5大名峰、3大景觀列車11日遊5299元。三、漫遊義大利精緻9日遊2899元。四、西班牙、葡萄牙 豪華全覽14日遊（全程五星酒店）5699元。五、夢幻冰島、極光8日遊4699元。

聯繫電話323-266-8988，地址9662 Las Tunas Dr., Temple City, CA 91780或上網www.sonictour.com查詢。

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