長榮航空 躍升全球十大最佳航空第8名

長榮航空連續9年獲「航空界奧斯卡」SKYTRAX評為五星級航空公司，並在「全球十大最佳航空公司」中排名第8。(圖／長榮航空提供)

擁有「航空界奧斯卡 」美譽的航空服務調查機構SKYTRAX，近日在英國費爾蒙溫莎公園舉行了第25屆「全球航空公司大獎(World Airline Awards)」頒獎典禮。長榮 航空連續9年被評為五星級航空公司，並在「全球十大最佳航空公司」中排名第8。

此外，長榮航空還獲得了「最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名和「亞洲區最佳豪華經濟艙機上餐飲」等16項獎項，長榮航空總經理孫嘉明親自出席頒獎典禮。孫嘉明總經理表示：「連續第9年獲得SKYTRAX五星級航空認證，是對全體員工不懈努力和卓越服務的肯定，也是每一位員工的榮耀。感謝每一位旅客的信任與支持，未來我們將繼續追求卓越，超越自我，不斷引進新技術，優化服務流程，為所有旅客提供更舒適、安全與愉快的飛行體驗。」

長榮航空指出，自1992年推出全球首創的豪華經濟艙以來，受到了市場的歡迎，長榮航空除了波音777-300ER機隊配置豪華經濟艙之外，計劃在波音787-9客機上引入全新的豪華經濟艙座椅，並將這一機型陸續進行改裝以提供三艙等服務，使更多旅客能以經濟實惠的票價，享受高品質的飛行體驗。

長榮航空從今年七月起，在台北飛往洛杉磯、舊金山 、西雅圖和紐約的航線上，提供由乾杯集團提供的機上餐點。此外，長榮航空其皇璽桂冠艙的Giorgio Armani過夜包和豪華經濟艙的Kipling過夜包，分別在德國WTCE(World Travel Catering Expo)獲得英國運輸雜誌Onboard Hospitality頒發的「最佳商務艙過夜包」和加拿大專業航空雜誌PAX International頒發的「亞洲區最佳豪華經濟艙過夜包」。