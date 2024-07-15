現代汽車Santa Cruz在J.D. Power 2024年美國新車質量調查中榮獲第一

J.D. Power 2024年美國新車質量調查(Initial Quality Study)sm將現代Santa Cruz評為最佳中型卡車。現代汽車產品陣容中的其他車型也表現出色，現代Elantra和Tucson分別在各自的類別中排名第三。總體而言，現代汽車品牌的排名上升了七位，在大眾市場汽車品牌中排名第三，超出大眾品牌平均19點每百輛車問題數(PP100)。

J.D.Power全球汽車副總裁RobertMansfield於六月在位於加州 噴泉谷的北美現代汽車總部將2024年美國新車質量調查最佳中型卡車獎盃頒給北美現代汽車品質與服務工程總監Omar Rivera。

北美現代汽車品質與服務工程部門總監Omar Rivera表示：「這個獎項強調了現代汽車致力於提供最高品質車輛的承諾。Santa Cruz不僅提供創新的設計和多功能性，而且還體現了我們對細節的一絲不苟、先進的工程設計，和嚴格的品質控制。我們致力於不斷提高車輛質量，確保客戶始終滿意。」

現代汽車Santa Cruz

研究亮點：

J.D. Power是汽車資料和分析領域的全球領導者，為汽車產業和特定非汽車產業提供業界情報、消費者見解，和問題解決方案。J.D. Power利用其廣泛的專有資料庫和軟體功能，結合先進的分析與人工智慧工具，幫助客戶優化業務績效。

J.D. Power於1968年成立，在北美洲、歐洲，和亞太地區設有辦公室。請至JDPower.com/business查詢更多相關訊息。

J.D. Power 2024年美國新車質量調查是基於對99,110名購買和租賃2024年款新車的車主在擁有期間早期進行的調查。今年是此調查的第38年。藉由車主擁有新車後90天內每一百輛車所經歷的問題數量(PP100)來衡量新車品質。分數越低表示品質越高。 J.D. Power的2024年新車質量調查於2023年七月至2024年五月期間進行，是227個客戶之聲(Voice of Customer)問題以及相關維修數據調查的結果。調查問題分為十個類別：資訊娛樂；功能、控制和顯示；車輛外觀；價駛輔助；車輛內飾；動力系統；座位；駕駛體驗；氣溫；以及特殊維修情況。此研究旨在為汽車品牌提供有用信息、找出問題所在，並推動產品改進。

現代汽Elantra

現代汽車Tucson

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅 車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠(正在喬治亞州 開發)，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業 機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。