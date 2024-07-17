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7/20易經講座 解讀「風水和64卦」

洛杉磯訊

今年倒數第二場由易經教育基金會舉辦的易經講座將於7月20日星期六下午三點至五點在聖德佛堂舉行，歡迎各界易經愛好者參加。

此次講座分為風水和64卦兩個部分，風水部分將以莊子《南華經》裡的句子「北冥有魚，其名為鯤，鯤之大，不知其幾千里也。化而為鳥，其名為鵬」來解釋這段話的深意。易經教育基金會會長楊泰鵬表示，課程內容還包括先天八卦引入後天八卦、八卦卦序以及個人的命卦。根據個人的出生年份，每人都有一命卦，分為東四命和西四命。住家風水也依不同座向分為東四宅和西四宅，每一個命卦都有其最佳方位「生氣位」，居住在此方位者每天會有好運；同時，風水也有需要避開的「絕命位」，不小心居住在此方位可能會帶來不好的運勢。

下半部分講座將討論64卦中的「泰卦」與「否卦」。講座將探討在得意時如何「持盈保泰」，以及在失意時如何保持不氣餒。根據易經的指點，一個人在失意時不應該先放棄自己。講座將解讀「否卦」第五爻(九五)的內容，並討論其象徵意義，不管環境再怎麼逆絀，只要你堅持君子之 貞，甚至經過死亡的邊緣，你還是會得救的。六十四卦每一卦都要知道在文明過程以及在人生道路上象徵什麼意思，這樣的解卦才能正確。

講座地點在聖德佛堂，地址：17340 Temple ave, La Puente CA, 聯絡電話：(626)374-9698，更多詳情請訪問 www.TaoDF.com

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