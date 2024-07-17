七月紅寶石添好運 首選昌興珠寶

紅寶石，自古以來象徵著愛情、熱情與勇氣，成為七月誕生石的首選，是珠寶愛好者心目中的永恆珍寶。(業者提供)

紅寶石，自古以來象徵著愛情、熱情與勇氣，成為七月誕生石的首選，是珠寶愛好者心目中的永恆珍寶。昌興珠寶擁有追求至臻至美，設計非凡的紅寶石首飾，為珠寶收藏愛好者增添無限魅力。

昌興珠寶指出，紅寶石的名稱來自拉丁語「rubens」，意為紅色，相傳佩戴紅寶石可以為主人帶來好運。紅寶石首飾以卓越的工藝和精湛的設計，展示出紅寶石的璀璨光芒，每條項鍊都精心挑選高品質的紅寶石，並配以優雅的鑽石點綴，無論是簡約的單顆紅寶石吊墜，還是華麗的多層設計，都能滿足不同風格和品味的需求，使每一位佩戴者在任何場合中都能脫穎而出。

紅寶石戒指不僅僅是一件飾品，更是一份情感的寄託和見證。每一顆紅寶石都經過精心挑選和打磨，展現出最純粹、迷人的紅色光芒。

七月紅寶石戒指系列中，無論是求婚戒指、結婚戒指，還是紀念日禮物，都將成為最珍貴的情感見證。昌興珠寶鐘錶集團聖蓋博 店（全統廣場）位於140 W. Valley Blvd. #119，電話(626) 280-9195；羅蘭岡 店（香港 廣場）位於18436 Colima Rd. #A，電話(626)810-8883。更多詳情請訪問www.chonghing.com。