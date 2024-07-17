羅大佑同學會售票 大莊家度假村 8/30開唱

「羅大佑同學會2024巡迴演唱會」海報。(業者提供)

同學們集合啦！8月30日（星期五）晚上九點，大莊家賭場度假村 (Pechanga Resort Casino) 將舉行「羅大佑同學會2024巡迴演唱會」。羅大佑將用他的無數經典歌曲，帶領全場觀眾重溫學生時期的美好回憶。

「好久不見」可能是見面的第一句話，「好久沒有聯絡的同班同學，你好嗎？」在歌曲裡的這一句，卻是羅大佑真心想向洛杉磯 歌迷們問候的心聲。8月30日，他將在這場同學會演唱會上，演唱包括：「享受同學歡聚的慶典」、「明天會更好」、「東方之珠」、「當年離家的年輕人」、「似是故人來」、「是否」、「童年」等經典歌曲，每一首都能帶來暖心情懐。

羅大佑早期的作品多數是將搖滾與東方美學相結合，具有社會啟蒙意識和大時代感。他的音樂風格多變，意境廣闊，歌詞具有文學性和批判性，被廣泛視為華語流行音樂及台灣音樂界的重要人物。

羅大佑在樂壇四十多年，創作了許多經典歌曲，傳唱之廣，對華語流行音樂影響深遠。他被譽為「華語樂壇教父」。

「羅大佑同學會2024巡迴演唱會」將在設備現代的大莊家會展中心(Pechanga Summit)舉行。票價分為$68, $78, $98, $108, $148, $198, $228，購票熱線 (626) 632-1994。

大莊家賭場度假村為魯瑟諾印第安人中的Pechanga族人擁有並經營，提供豐富的娛樂和休閒設施。這裡有逾5,500台角子老虎機和桌上娛樂，還有世界級的娛樂節目。自2002年起，這裡被AAA評為四鑽級酒店，擁有1,100間豪華酒店客房、星級餐飲食府、水療設施以及世界錦標賽級的Journey高爾夫球場。

查詢有關詳情可致電（888)810-8871或上網至www.Pechanga.com。大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ，距離洛杉磯約一個半小時車程 。