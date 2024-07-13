全民保險每年主動審視保單 助客戶釐清權益

S先生近日赴東南亞洽談商務，不幸遭遇重大車禍，經搶救無效離世。S先生的家人除了悲痛不已，更因失去家庭支柱而面臨嚴重的經濟困難。S先生的母親在20年前為自己和兒子購買了三份人壽保單，她想到可以申請兒子的身故理賠或從保單中借錢來暫時緩解財務困境，但查詢後才發現，這三份保單的所有權已在多年前轉給了兒子。

現在，兒子驟然離世，S先生的母親希望能將保單的持有人（Ownership）轉回自己，但發現需要經過法庭認證，法院需判決保單持有人應歸屬S先生的現任妻子還是母親。這場財產分配將在中美兩地進行，過程將會相當冗長。這到底是怎麼一回事呢？S先生的母親找到我們請求協助，經了解整個情況後，才發現問題的根源在於少做了一件事。

首先，兒子當初購買保單時，指定的第一順位受益人是當時的妻子和母親各一半。後來兒子離婚再婚，卻沒有更新受益人資料。因此，S先生突然離世，現任妻子無法獲得任何理賠金。當地政府只給現任妻子提供了一份正式的死亡證明，但她不願提供這份證明，因此無法申請保險 理賠。

其次，S先生母親的兩份保單在轉給兒子後，並未指定第二順位持有人（Owner's Designee）。因此，當兒子離世時，保單成為兒子的遺產。由於兒子未立遺囑或成立生前信託，遺產歸屬不明，需要經過法庭認證後才能確定。最終保單的歸屬很可能被判給兒子的現任妻子。只有保單持有人才能從人壽保險保單中取錢、更改受益人或取消保單，這意味著S先生的母親可能無法從自己支付了20年保費 的保單中拿出任何錢，也無法決定保單受益人。

最後，許多人購買了人壽保單後只記得按時繳費，卻忽視了每一到兩年應該與保險經紀人檢視保單內容，確保所有資料正確。特別是具有現金值的保單，更需要每年定期核對，查看保單的實際成長幅度是否與預估報表相符。如果家庭成員有變動，如結婚、離婚、再婚、孩子出生等，更需要適時調整。此外，隨著收入或資產增長，也應根據實際需求增加保障。

全民保險的壽險 專家經過長期培訓，每年會主動通知客戶審視保單內容。如果需要專業保險顧問協助審視保單，可聯繫全民保險。羅蘭崗總公司電話：626-363-2228；爾灣分公司電話：949-943-1789。網址：www.anyinsurances.com