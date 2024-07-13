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高資產投資人 7/17~7/19財富捍衛講座

洛杉磯訊

金字塔頂端的精英人士，特別為資產超過$1300萬、年收入逾60萬的企業主和房地產投資人提供財富捍衛講座。在當前重稅時代，嚴謹高效的稅務規劃能助於財富保全。

此講座由多位專家精心策劃，提供針對性的分析和可行方案。特別邀請擁有三十年實戰經驗的Ameriprise上市公司特許財務規劃師周美懿，主講以下主題：

主題一：成本分離策略（Cost Segregation）；1. 瞭解成本分離如何幫助房地產投資人增加所得稅扣抵額並減少稅負，並探討這一策略未被廣泛利用的原因。2. 從不同規劃視角評判，哪些類別的房地產可以高效利用成本分攤策略來達到省稅的目的。3. 當出售房產面臨的折舊回吐（recapture）所得稅額外負擔，是否可以通過1031交換來緩解。

主題二：高效稅務策略應對高成長資產出售後的稅負挑戰；1. 分析幾項規劃，助於守住累積的財富。2. 為何大幅度減免資本利得稅，對於正在考慮退休或已退休人士至關重要。3. 提早部署，減免資本利得稅，以便通過出售資產來支付未來長期護理的開銷。

主題三：實現理想退休生活；1. 確保長壽之下，無財務憂慮。2. 全面了解長期護理需求。3. 傳承財富並避免國稅局成為身後繼承人之一。

講座時間及形式：第一場：7月17日星期三4pm - 5:45pm（線上，英文）；第二場：7月18日星期四4pm - 5:45pm（線上，中文）；第三場：7月19日星期五4pm - 5:45pm（現場實體，中文）。

地點：DoubleTree by Hilton，888 Montebello Blvd. Rosemead CA 91770

報名截止日期：7月16日星期二12:00pm，報名電子郵箱：[email protected]

來賓可以選擇報名實體面對面或線上Team講座。本公司將通過電子郵件確認訂位。此教育講座無須付費，主辦方保留拒絕投資金融保險專業人員參加的權利。

投資 退休 房地產

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