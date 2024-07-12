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蒙特梭利協會 國際幼師培訓招生

洛杉磯訊

日前，蒙特梭利協會（AMS）國際幼師班舉辦了一場盛大的畢業典禮（見圖），祝賀2024年所有的畢業生，共同銘記這段寶貴的時光。希望大家能夠繼續保持多元、包容和韌性，迎接未來的挑戰。

學員們衷心感謝他們的家人和朋友在背後默默的支持，使他們能夠獲得全球通用且具權威的AMS蒙特梭利幼教師資格證。這一資格證不僅開啟了新的就業和創業市場，也使他們成為全球數百家幼兒園和幼兒機構高薪聘用的優先人選。首都教育學院表示，在回顧這段成長與奮鬥的旅程時，學員們心中充滿了感動與喜悅。這段旅程不僅是學習和挑戰的過程，更是彼此間深刻理解和支持的旅程。

美國首都教育學院指出，學員來自世界各地，擁有各種文化背景，每個人都帶著獨特的故事和夢想，有些人獨自來美國完成求學夢想，有些是新移民家庭在這片新土地上開始他們的新生活；有些人發展新事業或第二職業，還有一些人努力成為母親和教師，學會如何欣賞和尊重差異，同時共同追求卓越。

學員們表示，在AMS幼師課程的學習中，他們收穫的不僅是知識，更是關於如何創造一個充滿溫暖與理解的成長環境的寶貴經驗。秉持著蒙氏精神，以兒童為中心，幫助他們成為更好的自己。

美國首都教育學院，蒙特梭利幼師培訓項目，招收2024年度的國際幼師證照學員，包括本地生和國際生。課程可抵部分美國幼教士、幼教碩士學分，學生實習有機會帶薪，並提供OPT和工作簽證。由擁有20多年經驗的園長授課，課程內容豐富有趣；輔助雙語教材，提高通過率；提供經濟實用的留學與實習經驗。

諮詢和報名可通過微信：pennyyang63或電話：626-593-6988。

移民家庭 工作簽證 微信

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