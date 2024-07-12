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華美假期「埃及土耳其11日遊」2299元起

洛杉磯訊

探訪世界文化遺產的最佳起點，就在古老的埃及和土耳其，一次旅行，即可親歷打卡兩個文明古國的奇跡，這是探索之旅的開始。市面上難得見到結合這兩個國家的旅行團，但華美假期這次推出的《埃及土耳其11天含機票》行程，完美滿足了期待。

出發日期是10月6日，正值宜人的季節，非常適合旅行。而且，凡在7月15日前交定金的遊客，土耳其航空將贈送一件免費托運行李。這樣的機會難得一遇，建議華人朋友們把握機會，儘早報名。如果這個日期和行程不太合適，華美假期還提供《東西歐11國13天》的其他選擇，詳情請電626-340-4300聯繫陶老師，公司地址在26060 Acero #213， Mission Viejo，CA 92691。

華美假期表示，此行程得到土耳其航空的大力支持，全程享受五星級的航空服務，費用為2299元加稅，包括洛杉磯至土耳其的來回機票，以及土耳其至埃及的來回機票，住宿包括五星級酒店和棉花堡特價酒店，每日早晚餐以及當地特色餐，奔馳豪華大巴接送，景點門票，專業中文導遊服務。負責人表示，由於特價機位有限，此行僅招待約20人的經典小團。

此次行程將帶領遊覽土耳其諸多名勝，包括藍色清真寺、索菲亞大教堂、托普卡普老皇宮、恰納卡萊、特洛伊古城、以佛所古城、棉花堡溫泉世界文化和自然雙遺產、蘇萊曼清真寺、彩色童話街Balat以及金角灣。在埃及段的行程中，將造訪開羅的金字塔及獅身人面像、埃及博物館、漢哈利利集市、阿米爾清真寺、亞曆山大、龐貝之柱、地中海風景燈塔遺址、亞歷山大圖書館以及蒙塔紥花園。

土耳其 哈利 名勝

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