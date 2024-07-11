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海之滴褐藻糖膠獲日本認證 調節免疫免費試吃

洛杉磯訊

海之滴與日本專家立川大介醫學博士攜手合作，於日前在香港旺角帝景酒店舉辦了一場大型公益健康講座。立川大介醫學博士在講座中分享了褐藻糖膠的應用，並針對治療中的擔憂和恐懼提出建議，來自洛杉磯總部的集團副總裁小林大介和京太有增也出席了該次公開講座。

立川大介醫學博士現任日本秋水堂若宮醫院副院長，同時擔任日本九州大學教授，他在過去近20年中廣泛使用褐藻糖膠，擁有豐富的科學實證。在講座中，立川大介醫學博士展示並分享了支持免疫健康的相關研究成果，他還介紹了由他與宮崎義之教授及日本專業團隊共同研究並獲得日本免疫專利的「褐藻糖膠限量版」，這款限量版產品採用了日本北海道附近有限海域捕撈的珍貴籠目昆布，其褐藻糖膠具有支持和調節免疫系統的特點。

海之滴表示，與日本團隊在過去12年間專注於褐藻糖膠與免疫系統的研究，包括自然殺傷細胞和輔助T細胞、粘膜免疫、腸道免疫、支持樹突細胞以及高分子褐藻糖膠優於低分子褐藻糖膠等方面。

宮崎義之教授表示：我們對褐藻糖膠的大量研究創造了具有科學證據支持的產品，確保其安全可靠地使用，如果海之滴能對免疫健康有所幫助，我們將感到非常高興。

講座結束後，立川大介醫學博士應邀解答了部分與會者關於如何選擇和使用褐藻糖膠支持免疫健康的問題。Umi no Shizuku海之滴褐藻糖膠是唯一獲得JHFA標誌並在美國銷售的產品。JHFA是日本厚生省健康與營養食品協會的簡稱，是優質免疫健康保健產品的標誌。

如需免費試吃褐藻糖膠，可致電海之滴，國語免費專線：1-888-482-5888，粵語免費專線：1-888-853-6888。

日本 洛杉磯 香港

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