野花蜂膠  3大功效有益糖尿病患

野花牌綠蜂膠是唯一獲得官方認證的具有降血糖、調節血脂功效的巴西進口綠蜂膠。(圖／業者提供)

視線模糊？腳發涼？尿中有泡沫？腹瀉？皮膚疼痛？心慌？噁心？

如果身體出現上述徵兆，務必重視，這些可能是糖尿病併發症 的常見徵兆。根據世界衛生組織的統計，糖尿病併發症多達100多種，是已知併發症最多的疾病之一。

每六秒鐘，全球就有一人死於糖尿病併發症。俗話說：「糖尿病不可怕，可怕的是併發症。」及早發現併發症的信號至關重要，能夠最大限度地降低其危害。

為什麼說綠蜂膠對糖尿病患者有益？

1. 守護心血管健康：綠蜂膠中含有抗氧化劑和抗炎成分，有助於降低動脈硬化和心血管疾病 的風險。

2. 有效傷口癒合：糖尿病患者常常為難癒的傷口和皮膚感染煩惱。綠蜂膠具有天然的抗菌和促進組織再生的功效，幫助傷口癒合，預防感染。

3. 呵護腎臟健康：糖尿病腎病是糖尿病患者面臨的重大挑戰。綠蜂膠中的天然成分能夠減緩腎臟炎症和氧化應激，保護腎臟功能。

野花牌綠蜂膠是唯一獲得官方認證的具有降血糖、調節血脂功效的巴西 進口綠蜂膠，與西藥最大的區別在於能夠降糖降脂，並且沒有副作用，可以長期安全服用。

為了你和家人的健康，務必選擇通過正規官方實驗室檢驗的產品。

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