自己的人壽保單由小孩持有，小孩不幸離世，保單居然無法拿回?!

近期S先生赴東南亞 洽談商務，遭遇重大車禍，不幸搶救無效，S先生的家人除了痛失親人悲痛不已，更是頓失家庭支柱，經濟受到極大的影響。S先生的母親在20年前幫自己跟兒子在美國購買了三份人壽保單，悲痛之餘想起可以申請兒子的身故理賠或是從保單借些錢出來暫時解決財務上的困境，但一經詢問才想起自己已經在多年前就把這三份保單的所有權都轉給兒子了。現在兒子驟然離世，想把保單持有人 (Ownership) 轉回給自己才發現自己的兩份保單需要經過法庭認證後，由法院判決保單的持有人究竟該歸給S先生的現任妻子呢? 還是歸還給S先生的母親? 一場財產的查證分配將在中美兩地進行冗長的過程! 這究竟是怎麼一回事呢? S先生的母親找到我們請求協助，在了解整個情況後才明白原來只是少做一件事，居然影響這麼大!!!

首先，兒子的保單當初購買時指定的第一順位受益人分別是當時的太太與母親各一半，後來兒子離婚再娶，並沒有更改受益人的資料。如今S先生突然離世，現任配偶卻拿不到任何理賠金。當地政府只提供了一份正式的死亡證明給現任的太太，目前現任配偶不願提供S先生的死亡證明因此無法申請保險 理賠。

其次，S先生母親的兩張保單當初將持有人轉給兒子後並沒有另外指定保單第二順位持有人 (Owner’s Designee)，因此當兒子不幸離世時，保單就成為兒子的遺產。兒子也沒有立下遺囑或成立任何生前信託，無法釐清遺產的歸屬，因此兒子所有的遺產就需要經過法庭的認證後才能決定歸屬權。而最終保單的歸屬很有可能會被指派給兒子的現任太太，只有保單持有人才能從人壽保險保單中拿錢出來使用、更改受益人或取消保單，S先生的母親很有可能付了20年的保費 卻無法從自己的保單中拿出任何錢，將來保單的受益人自己也沒有任何決定權….

最後，許多人購買了人壽保單後只記得按時繳費就以為萬無一失，卻忽略了每一到兩年就應該跟自己的保險經紀人重新檢視保單內容確保所有內容都是正確的，特別是具有現金值的保單，更需要每年定期將保單拿出來核對一次，看看保單實際的成長幅度與購買時的預估報表是否相符。如果家庭成員有改變，譬如：結婚、離婚、再婚、小孩出生….，更需要適當地做出調整。此外隨著收入或資產的增長，也應該根據實際需求來增加保障。

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