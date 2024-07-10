美南銀行頒發「美南清寒獎助學金」

美南銀行2024年第19屆「美南清寒獎助學金」頒獎典禮於日前在該行德州總部二樓隆重舉行。(業者提供)

美南銀行2024年第19屆「美南清寒獎助學金」頒獎典禮於日前在該行德州 總部二樓隆重舉行。頒獎儀式由董事長李承穗（圖右一）和執行長Joanne Kim（圖左一）共同主持，副董事長Hasu Patel（圖左五）、總裁Mohammad Youns（圖左三）及董事會成員、得獎學生均出席並合影留念。

董事長李承穗在活動中表示，獎學金評審會每年都面臨相當大的挑戰，因為申請者眾多且每位學子無論在學業成績或課外表現上都非常優異。李承穗鼓勵並嘉許獲獎學子們，希望在未來的大學生涯中能夠繼續努力，更進一步。

執行長Joanne Kim則與得獎學生及到場的家長們交流，了解學子們對於未來專業規劃的想法和目標。

2024年第19屆「美南清寒獎助學金」得主如下，Amanda Liu、Adelaide Clemence– William P. Clements高中、Avery Nongri – Obra D. Tompkins高中、Pia Saha – Stephen F. Austin高中、Sowon Park、Venness Tang – Elkins高中。

美南銀行（Member FDIC）成立於1997年，總部設於德州休士頓 中國城內，提供全面的商業及個人銀行產品和服務。美南銀行表示，為了提升金融服務品質和全面更新銀行網路功能，美南銀行多年來持續新增和加強先進的人性化科技金融系統功能，例如手機APP支票 存款、付款和轉帳等多項功能，以提高最佳的遠距服務便利性。

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