大華超市2024台灣零食節 促銷+抽機票8/1截止

大華超市目前正舉辦「2024台灣零食節」（Taiwanese Snack Spectacular），活動火熱進行中，活動將於8月1日截止。

大華超市目前正舉辦「2024台灣零食節」（Taiwanese Snack Spectacular），活動火熱進行中，除了百餘種商品以折扣促銷和現場試吃外，還有線上抽獎活動，最大獎是雙人行台灣深度五日遊，二獎是往返機票，活動將於8月1日截止。

大華超市表示，至8月1日期間，消費者可以品嚐到正宗的台灣風味產品，感受台灣的美食文化。

多家分店也將舉行驚喜促銷活動，例如，7月12日至17日在南加州 Santa Anita分店（400 S. Baldwin Ave., Arcadia），不僅可以免費試吃多種台灣零食，凡購買台灣零食節相關商品滿88元，即可領取大華超市獨家限定版保溫杯一個，此外，消費滿88元，還可參加小遊戲抽獎。

想參加線上抽獎的消費者只需掃描大華超市店內、網站或社群媒體上的台灣零食節海報二維碼，即可參與抽獎，無需購物。抽獎截止時間為8月1日23:59，僅針對亞利桑那州、加州、馬里蘭州、麻薩諸塞州、內華達州、紐澤西州、紐約州、俄勒岡州、德州 、維吉尼亞州 及華盛頓州的18歲以上大華超市會員開放，無需購物，即可參加。

「2024 台灣零食節」將會隨機抽出所有的幸運得主，將於8月8日（或之前）透過郵件或電話與獲獎者聯繫。獎品包括(1)兩人台灣五日遊（不含機票，1名）、(2)美國至台灣的往返機票（2名）、(3)100元禮卡（3名）、(4)50元禮卡（5名）、(5)25元禮卡（10名）、(6)20元禮卡（10名）。

更多有關大華「台灣零食節」活動詳情及相關規定可洽店內負責主管，或訪問大華超市官網www.99ranch.com。