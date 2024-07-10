中國信託eWallet避盜刷 下單鮮芋仙享優惠

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）與美國鮮芋仙（Meet Fresh USA）品牌攜手合作，推出一項專屬於中國信託客戶的獨家優惠。

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）與美國鮮芋仙（Meet Fresh USA）品牌攜手合作，推出一項專屬於中國信託客戶的獨家優惠，以感謝客戶多年來的支持。

即日起，美國中國信託的客戶將會通過電子郵件收到專屬優惠資訊，只需透過鮮芋仙APP下單並輸入優惠碼，即可享受整單九折優惠。若想成為中國信託的客戶並獲取此優惠資訊，可以前往中國信託銀行各分行或上網開戶。

台式甜品專家鮮芋仙（Meet Fresh）創立於2007年，並於2014年在南加州 爾灣（Irvine）開設首間美國分店。鮮芋仙堅持傳承台灣傳統味道，採用上等新鮮食材，現煮現賣，致力於創造優質的甜品風味與口感。目前，鮮芋仙在美國已有近40家分店。

中國信託銀行金融卡支持手機電子錢包，客戶出門無需攜帶實體卡片，更安全便利地進行消費結帳。透過中國信託 eWallet金融卡管理應用程式，客戶可以全面瞭解刷卡消費資訊，避免不必要的盜刷風險。美國中國信託銀行一直致力於保障客戶的財產安全，投入更多資源，提供安全的網路銀行環境，讓客戶可以安心進行數位理財。

中國信託銀行表示，除了存款業務外，還提供多種房屋貸款 方案，並接受海外財產證明及信用紀錄，幫助新移民實現購屋夢想，房屋貸款也可以透過網路直接申請。財富管理團隊將幫助客戶打造個人化的投資 理財計畫，提早規劃退休生活並保障客戶及其家人的未來。

欲瞭解更多詳情，可訪問中國信託銀行官網：www.ctbcbankusa.com。