「長安燈會」 10月中登陸亞凱迪亞跑馬場，開放攤位招商

洛杉磯 花燈藝術博覽會「長安燈會」在新聞發布會上宣布，規模空前的「長安燈會」活動將從10月18日至11月17日，在亞凱迪亞 跑馬場舉辦。預估參與人次將超過25萬，現場預計有240個展位，展示和售賣中外美食、非遺文創及手工日用品等產品，現開放攤位贊助及招商，現在報名可享800元折扣早鳥價。

長安燈會負責人CEO叶瀞之

主辦方代表叶瀞之表示，此次「長安燈會」規模空前，佔地面積超過100畝，分為三個主要主題區域「大唐盛世」，「探索未來」和「恐龍 樂園」。所有花燈都是由中國著名花燈之鄉四川自貢的知名花燈企業精心製作，運送到美國現場搭建。非常榮幸能得到中國駐洛杉磯總領館的指導，並與北京世知文化傳媒有限公司和曲江管委會聯合主辦，同時也得到了洛杉磯各個團體的支持。

主辦方為此次特別活動選定一隻名為七仔的棕色大熊貓作為燈會吉祥物。這是全球唯一的棕色熊貓，目前生活在陝西秦嶺大熊貓研究中心，因其罕見的棕白毛色，被譽為寶中之寶。以往華人 區的燈會規模有限或多為主流主辦，這次他們希望將「長安燈會」打造成一個具有高人氣的大規模嘉年華活動。

此次的嘉年華燈會廣受各族裔歡迎，不需長途跋涉即可欣賞燈會盛宴，絕對是携家人親朋好友，吃喝玩樂景點打卡的好地方。

「長安燈會」的門票、攤位及招商等相關資訊可電909-625-8887、手機626-968-3999或電郵[email protected]，也可掃二維碼查詢。網址www.awace.com。