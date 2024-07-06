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新世紀傢俱 沙發、實木櫃最高2折

洛杉磯訊

新世紀傢俱於國慶周末期間推出「國慶大優惠」活動，折扣高達80%的特價商品，歡迎致電626-285-9788查詢詳情。

特價商品包括大型皮沙發椅特價129元、高級兩座位布沙發148元、舒適皮沙發兩件組特價349元、轉角布沙發兩件組特價399元、大型實木五斗櫃特價199元、印尼全實木Buffet Table特價199元、高級實木餐桌五件組特價188元、單人實木床98元、布藝雙人床三件組特價118元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價488元，以及義大利百分百真皮沙發特價499元（見圖）等。

此外，美國第一品牌Ashley傢俱大傾銷中，推出兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等優惠商品，數量有限，售完即止。

新世紀傢俱表示，他們位於聖蓋博山谷區，擁有25年的歷史，展示廳超過萬呎，提供全面的貨品選擇，新貨及樣品全部均以成本價出售，秉持薄利多銷的經營理念，以高質素傢俱服務華裔顧客，並受顧客支持。地址位於250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA（位Las Tunas與Broadway之間），營業時間為每周七天，上午11時至下午6時。

印尼 義大利 聖蓋博

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