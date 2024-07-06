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美麗城市 壯麗河山 世紀郵輪歐洲、中國5星級旅遊

洛杉磯訊

世紀郵輪旅遊（Grand Century Cruises）隆重推出其2024年的全新豪華郵輪旅遊產品，旨在為旅客提供獨特而難忘的旅行體驗，此次推出的旅遊產品涵蓋了歐洲多個美麗城市和中國的壯麗河山，滿足各類旅遊愛好者的需求。

「藍色多瑙河，豪華郵輪13天之旅」，將於2024年8月1日啟程，遊客將從美國各大城市出發，前往布拉格、布達佩斯、布拉迪斯拉發、維也納、林茲、薩爾茨堡、帕紹和慕尼黑。這次13天的旅程每人費用為3599元起，包含往返機票、4晚四星級酒店住宿和7晚五星級多瑙河郵輪住宿，還有中文領隊和豪華巴士服務。

「黑海超級大歐洲，豪華郵輪8國18天之旅」，於2024年10月12日出發，將訪問德國、奧地利、匈牙利、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞和斯洛伐克。這次18天的旅程每人費用為3999元起，包含往返機票、兩晚四星級酒店住宿和14晚五星級多瑙河郵輪住宿，遊船期間還提供免費暢飲的午餐和晚餐酒水。

「江山如此多嬌，錦繡中華大長江16天豪華遊」，設計了兩個不同的旅程，第一個旅程將於2024年9月2日、9月23日、11月4日和11月25日啟程，從上海出發，途經揚州、南京、池州、九江、武漢、岳陽、荊州、宜昌、長江三峽（見圖）、豐都和重慶。第二個旅程將於2024年8月23日、9月13日和10月4日啟程，途經重慶、豐都、長江三峽、宜昌、荊州、武漢、九江、池州、南京、揚州和上海，每人費用為3999元起，包含國際機票和豪華五星級郵輪住宿。

「中國夢，長江三峽超豪華之旅為期21天」，將於2024年9月6日、10月4日和11月15日啟程，訪問台北、北京、西安、重慶、長江三峽、宜昌、荊州、上海、桂林、陽朔和香港，每人費用為3999元起，包含往返機票、16晚五星級酒店住宿和3晚五星級郵輪陽台房，以及所有航空稅費和燃油附加費。

世紀郵輪旅遊表示，其總部位於帕薩迪納市，專注於歐洲、亞洲、北美、南美以及南極、北極等多個地區的豪華郵輪和陸地旅遊業務，公司在歐洲的多瑙河、萊茵河、塞納河，非洲的尼羅河，亞洲的長江、湄公河、恆河等河流上，擁有或包租五星級郵輪，每年服務數十萬來自世界各地的遊客。

欲了解更多詳情或報名，可致電626-666-6999，或通過電子郵件聯繫：[email protected]，也可以訪問網站：www.grandcenturycruises.com。地址是2956 E. Colorado Blvd Ste 120, Pasadena。他們歡迎旅遊同業或各行業協會、旅遊個體聯繫相關業務。

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