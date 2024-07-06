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漢方本草FUNGUS SOLUTION浸泡液 根治香港腳、灰指甲

洛杉磯訊

香港腳與灰指甲是一種肉眼看不見而常向外界散播的真菌，日常生活中常帶來諸多困擾，嚴重者更會直接影響身體健康，並引起其他問題。

灰指甲和香港腳具有高度傳染性，家中成員或周圍常接觸的人若感染真菌，交叉傳染的機會非常高。香港腳是一種可傳染的皮膚病，通常會引起癢、脫皮、起水泡、糜爛及惡臭，而灰指甲也有可能與香港腳互相交叉感染。

漢方本草美國有限公司推出的純天然系列產品FUNGUS SOLUTION浸泡式香港腳、灰指（趾）甲水，採用百分百純天然中草藥精華提煉而成，絕不含任何化學物質，此外，用浸劑無須服藥、無須手術且不傷害皮膚。自FUNGUS SOLUTION推出市場以來，深受用家的支持，使用方法簡單，只需按照說明書上的指示使用，便能獲得效果。

FUNGUS SOLUTION以三天為一療程，一盒為一療程量，每天用一瓶，將調配好的FUNGUS SOLUTION分別倒入兩個袋子（盒內附送），兩隻腳分別同時浸泡，這樣可以避免交叉感染，徹底根治病情。每隔七天進行一個療程，許多患者在第一個療程後已見療效，自認痊癒便停止第二個療程，這種做法是錯誤的，因為第一個療程只能殺滅一部分真菌，殘存於真皮層的真菌在短時間內會再次蔓延，無法達到根治效果。

漢方本草美國有限公司表示，產品除適用於香港腳和灰指（趾）甲患者外，同樣適合腳臭、腳癢、厚皮堆積、龜裂等症狀，而需注意的是，糖尿病患者不宜使用。產品附有英文、中文、西班牙文和越南文說明書，按照說明書使用便能得到理想效果。

產品可至www.glowherbalgenic.com進行網上訂購，或致電415-668-1256查詢更多關於漢方本草美國有限公司純天然系列產品的信息，各大藥房亦有代售

香港 越南

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