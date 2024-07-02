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針對高額房地產投資人 可高達50%的節稅策略 – 7/17, 18,19 講座 解析

洛杉磯訊

金字塔頂端的精英人士，讓我們來告訴您捍衛財富，若您是資產過$1300萬、年收入逾60萬的企業主和房地產投資人，在當前重稅時代，嚴謹高效的稅務規劃能助您的財富不至於大量縮水。千萬不可錯過由多位專家精心策劃做出針對性分析研判的可行方案的機會。敬邀參加，由上市公司Ameriprise有三十年實戰經驗的特許財務規劃師周美懿，為您量身打造的一糸列主題：

第一大主題：何為成本分離策略（Cost Segregation）？1. 瞭解為何成夲分離的判別可以幫助房地產投資人增加所得稅扣抵額進而少付稅的節稅策略，竟然不被廣泛利用的原因？此乃誤區，聽聽專家怎麼說。2.從不同規劃視角來評判，何種類別的房地產可以高效利用成本分攤策略來達到省稅的目的？3.當出售房產必須面臨的折舊回吐（recapture）所帶來的所得稅額外負擔，可以透過1031交換來緩解嗎？

第二大主題：如何搭配高效稅務策略來緩解高成長資產出售後的稅負挑戰。1.分析探討幾項規劃，助您守住累積的財富。2. 大幅度少付或免除資本利得稅，為何對於正在考慮退休或者已退休人士，至為重要？3.若打算透過出售資產來支付未來長期護理的開銷，現在就得提早佈署來減免資本利得稅。

第三大主題：助您退休如您願 1.長壽之下，繼續享有無財務上的憂慮。2. 長期護理面面觀。3. 傳承後代並避免國稅局成為您身後繼承人之一。

線上或現場實體講座：

第一場：7月17日 星期三 4pm 至 5:45pm（只有線上, 全埸英文）

第二場：7月18日 星期四 4pm 至 5:45pm（只有線上，主要中文）

第三場：7月19日星期五4pm至 5:45pm (只有現場實體，主要中文）

DoubleTree by Hilton，888 Montebello Blvd. Rosemead CA 91770 USA

報名截止日期 7月16日星期二12:00pm，報名電子郵箱：[email protected]

來賓可以報名實體面對面或線上Team 講座。本公司將通過電子郵件方式確認訂位元。此兩場教育講座無須付費。主辦人保留拒絕的權利，不招待投資金融保險專業人員。

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