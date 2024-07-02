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現代汽車IONIQ 5 N在派克峰國際攀登賽創紀錄

洛杉磯訊

現代汽車公司近期宣布，其IONIQ 5 N車型在六月二十三日成功完成了在科羅拉多州舉辦的派克峰國際攀登賽(Pikes Peak International Hill Climb)，創下了電動改裝車以及量產休旅車/跨界休旅車類別的紀錄。憑藉這一創舉，現代汽車的高性能電動車再次超出了預期。

現代汽車在今年的比賽中採用了兩台IONIQ 5 N計時挑戰車車型以及一台量產版本的IONIQ 5 N。這三台車均征服了充滿挑戰的12.2哩賽道路線，攀登了超過四千七百呎到達派克峰頂峰，面臨156個轉彎、不可預測的天候，以及可能影響駕駛員和車輛的高海拔環境。

由現代汽車世界接力賽車手Dani Sordo駕駛的IONIQ 5 N計時挑戰車型以09:30.852的成績完成比賽，並贏得展覽組冠軍。第二輛計時挑戰車型則由Randy Pobst駕駛，以09:55.551的成績完賽。

IONIQ 5 N計時挑戰車型的規格宗旨是在沒有重大改裝的前提下凸顯出量產版IONIQ 5 N的優勢。除了為提高最大馬達輸出而進行的少量軟體調整與一些高性能部件的變更(包括新的減震器、賽車規格煞車，以及熱熔輪胎)之外，計時挑戰車型保留了量產版IONIQ 5 N為一般車主所提供的大部分功能。

IONIQ 5 N量產車型是由派克峰攀登賽新秀兼汽車媒體名人Ron Zaras駕駛。Zaras以10:49.247的成績完賽，展示了該車型無須改裝的領先性能。

現代汽車公司副總裁兼N品牌和賽車運動總監Til Wartenberg表示：「我們對在派克峰創下新紀錄以及我們的整體表現感到非常高興。展望未來，我們計劃繼續藉由派克峰攀登賽等激動人心的的賽車活動來展示我們量產車型的卓越性能，並繼續開發不僅滿足客戶需求，並超越他們期望的科技。」

IONIQ 5 N在派克峰的出色表現凸顯了現代汽車N品牌不斷挑戰其電動車技術，並提高其性能的努力。現代汽車N品牌致力於擴展高性能電動車的可能性，不僅包含量產版IONIQ 5 N，還包括IONIQ 5 N eN1 Cup賽車車型和IONIQ 5 N計時挑戰車型等版本。現代N品牌將持續推出特殊規格車型，以拓寬電動車賽車運動的界限。

N品牌管理集團副總裁兼負責人Joon Park表示：「今年的派克峰成績是現代N品牌幕後許多人夢想的頂峰。我們匯集了所有最優秀的人才，創造出一台前所未有的高性能電動車。這次賽事的成績證實，即使在世界上最艱難的攀登比賽中，我們的技術也具有極大的競爭力。」

現代汽車於1992年首次參加派克峰國際攀登賽。當時著名紐西蘭賽車手Rod Millen駕駛一台現代轎跑車，以13:27.17的成績贏得了二輪驅動量產車型類別的冠軍。現代汽車在派克峰歷史上的另一個重要時刻是在2012年，由Rod Millen的兒子Rhys Millen駕駛的現代Genesis跑車創下了09:46.164的賽道紀錄。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠(正在喬治亞州開發)，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

賽車 電動車 休旅 阿拉巴馬州 加州

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