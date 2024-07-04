5大亮點 核桃市聯排別墅Felice 7月6日開賣

The Terraces At Walnut聯排別墅項目Felice將於7月6日正式開賣。(圖／業者提供)

The Terraces At Walnut是Walnut/Diamond Bar近年來少數大型住宅開發項目，此項目由加州 建商CBC Home打造，設計公司MBI和KTGY設計，將自然生態與城市景觀融合在地中海風格的建築中，為客戶提供安全、便利且優質的居住環境。

該公司表示，聯排別墅項目Felice將於7月6日正式開盤，屆時樣板房將首次對公眾開放。Felice項目以其現代設計和工藝為亮點，從內部布局到外部景觀，無不體現出設計師對居住舒適度的考量。項目亮點包括：

1.地理位置優越：項目位於核桃 市和鑽石吧市的商業中心區域，靠近羅蘭崗華人商圈，毗鄰60號、10號和57號高速公路，Amtrak和Metrolink鐵路也在附近，交通便利，方便前往洛杉磯 市中心及周邊地區。

2.高端設計：兩層聯排別墅，室內面積從1570平方英尺到1927平方英尺，提供3至4間臥室、2.5至3間浴室和2個車位的標準車庫，提供舒適的居住體驗。

3.安全保障：項目毗鄰Walnut警局，周邊環境安靜，居民享有安全的居住環境。

4.優質的教育資源：核桃聯合學區榮獲2024年度全美A+和排名前1%的最佳學區殊榮。Walnut High（核桃高中）在美國News & World最佳高中評比中，在大洛杉磯地區排名第43，全加州排名第101，全美排名第716，為家庭提供優秀的教育資源。

5.稅務優惠：專案無Mello-Roos額外稅費，享受正常地稅政策，經濟實惠，是高性價比的投資選擇。

The Terraces At Walnut地址：22045 Garibaldi Dr. CA 91789，預約看房致電909-898-6008或訪問terracesatwalnut.com查看更多信息。