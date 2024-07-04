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韓式SYTK大氣牛骨湯 特價早餐限時供應

韓國城訊
大氣牛骨湯店只使用經過48小時燉煮的濃湯頭，豐富的食材和清爽的牛肉湯吸引了許多回頭客。(圖／業者提供)
大氣牛骨湯店只使用經過48小時燉煮的濃湯頭，豐富的食材和清爽的牛肉湯吸引了許多回頭客。(圖／業者提供)

味道正宗、價格親民的韓國城名品SYTK Sullungtang（大氣牛骨湯店），無論是堂食還是外帶，店內小菜豐富多樣，值得一提的是，該店提供的營養米飯是由12種米調配而成。

大氣牛骨湯店表示，七天供應特價早餐，早上7點至10點期間，牛骨湯、牛肉解酒湯（Shiitake Beef Soup）、乾魚湯等都13.47元。

許多住在加州的韓國人表示，想吃韓國餐時，他們會開車到韓國城。很多老客戶表示，在SYTK牛骨湯店，無論是早上還是中午喝上一碗熱騰騰的豐盛牛骨湯，感到精力充沛。

老闆表示在韓國城開店，競爭非常激烈，無論是價格、食物的美味還是食材的質量，尤其是專營牛骨湯的餐廳，湯頭是關鍵。該店只使用經過48小時燉煮的濃湯頭，豐富的食材和清爽的牛肉湯吸引了許多回頭客。

該店的解酒湯、重口味愛吃辣的食客必點的辣牛肉絲湯、補骨養生的牛膝骨湯、能量滿滿的牛排骨湯，以及下酒菜韓式滷牛肉，都是店內的人氣招牌。

訂餐電話：213-277-1339。地址：2717 W. Olympic Blvd #108, LA, CA 90006。營業時間：早上7點至晚上10點。

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