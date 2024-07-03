蘇氏藥業幸福醫藥 治感冒免費查詢

幸福傷風素是一種常見的感冒非處方抗組織胺藥，具有多種功能。(業者提供)

幸福醫藥系列產品，100%香港 製造。美國蘇氏藥業作為「幸福醫藥」的全美總代理，已經將幸福傷風素、幸福傷風咳素、無睡意幸福傷風素以及幸福傷風感冒素引入美國市場。

蘇氏公司表示，幸福傷風素是一種常見的感冒非處方抗組織胺藥，具有多種功能，能阻擋過敏原的傳遞，舒緩各種過敏症狀。可以緩解打噴嚏、流鼻涕、喉嚨痕癢、眼睛痕癢、流眼淚、皮膚痕癢及紅腫等過敏反應，減少過敏發作時的尷尬和不適，提升過敏患者的生活品質。主要成分通常包括解熱鎮痛劑和抗組織胺劑，有助於緩解不適。

速效幸福傷風感冒素可緩解全身骨痛、頭痛、發燒、流鼻涕和鼻塞，其特殊成分能有效減少口水倒流到喉嚨造成的痰液，從而預防因口水倒流引起的咳嗽。

無睡意傷風感冒藥則有效舒緩鼻塞、發燒和喉嚨痛。事實上，當感冒時，免疫系統正與病菌對抗，無論是否服用藥物，都可能會感到疲倦或有睡意。幸福傷風素的主要成分氯苯那敏（Chlorpheniramine），雖會引起睡意，但這是有益的副作用。感冒時多睡覺可以增強免疫力 ，幫助對抗病菌，因此若想加快康復，要多休息和睡眠，這對病情有幫助。

幸福傷風咳素不僅能緩解感冒引起的症狀，還能有效止咳，緩解喉嚨痛、發燒和流鼻涕。其特殊成分能防止咳嗽惡化，是感冒咳嗽時不可或缺的良藥。

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