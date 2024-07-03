裝365 Solar太陽能板 節電、退稅、贈品一舉數得

夏天來臨，如何應對高額的電費帳單？今年夏季的高峰單價已達到0.6-0.65元每度電，許多家庭的電費超過了每月500元，甚至更高。如果家裡有游泳池或電車，基礎用電費可能每月再增加150-400元。所以，想要省錢並享受開空調的涼爽，可以考慮安裝太陽能。

365 Solar是SunPower太陽能的直營代理商，服務範圍包括北加州 、南加州和聖地亞哥地區，已為數以萬計的居民申請了太陽能，並以高質量服務獲得了客戶的滿意。

他們現正提供世界日報讀者優惠，至9月30日止，凡成功申請太陽能安裝的屋主，均可獲得價值1000元以上的Coway家電三選一：空氣淨化器、淨水器或軟水機。

此外，SunPower總公司還推出了蓄電池補貼計劃，屋主無需投資 ，每月電費還可享有折扣，並可獲得免費蓄電池。合格用戶未來還可免費更換新蓄電池，這一蓄電池計劃不僅可與太陽能聯合申請，也可單獨購買安裝，購買用戶還可享受30%的退稅 優惠。

安裝太陽能板能幫助你減少每月的開銷，365 Solar公司表示，他們會幫客戶計算每月的用電量，然後規劃適合的購買或租賃模式。從另一個角度來說，電費是家庭每月的固定支出，安裝太陽能板後，只是把每月要付給電力公司的電費，變成付給了太陽能板。由於太陽能發電的成本比電力公司低很多，因此在用電量不變的情況下，總支出反而會減少，所以，安裝太陽能板並不會增加花費，反而會減少電費支出。

365 Solar公司舉了一個電車用戶的例子：他家電車每月充電600度、家庭用電及游泳池共1000度，每月電費600多元，在通過免費太陽能計劃成功申請後，沒有投資一分錢，每月電費減半，同時獲得了價值30,000元的兩塊蓄電池。

365 Solar公司強調，蓄電池不僅可以自給自足，還可以將白天存下來的低價電用於晚上電價最高的時段，這不僅解決了電費上漲的擔憂，節省更多電費，還確保停電時仍能正常供電。

那麼安裝太陽能有哪些條件和要求呢？365 Solar公司指出，首先需要電費超過200元以上的家庭，當然電費越高，節省越多，如果家裡有游泳池或電車，其中一樣就符合申請條件。

365 Solar提供零頭款分期購買計劃和PPA免費安裝計劃，從而達到不花錢就能節省電費高達50%的效果，購買用戶還可享30%的抵稅額和太陽能板25年的原廠保固。詳情可致電626-672-1668進行免費評估，或訪問網站www.365solar.net，公司地址為398 Lemon Creek Dr, Suite I, Walnut。