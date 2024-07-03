量產電動休旅IONIQ 5 現代汽車新廠準備好了

現代汽車集團的全新超級工廠（Metaplant America，HMGMA）宣布其第一款量產車型將是2025年現代IONIQ 5。

這款廣受歡迎的全電動休旅 車的2025年車型尚未在北美正式亮相，但HMGMA目前正在培訓並準備在今年第四季開始量產除了IONIQ 5 N之外的所有車型配置，並最終將成為美國市場生產IONIQ 5的唯一工廠。

HMGMA總裁兼首席執行官Oscar Kwon表示，這是個激動人心的時刻，工廠目前正處於施工的最後階段，為生產2025年IONIQ 5做好準備。

現代汽車為消費者提供在美國屢獲殊榮的電動車 陣容。今年，IONIQ 5被「美國新聞與世界報導」評為最佳電動休旅車、最佳經濟型電動車以及最佳家庭用車之一。Cars.com連續第二年將IONIQ 5評為最佳電動車。前幾年，IONIQ 5榮獲2022年世界年度風雲車、2023年MotorTrend年度休旅車以及2022年Car and Driver年度電車等大獎。IONIQ 5還獲得了公路安全保險協會（IIHS）所頒發的最佳安全首選+獎項。

現代汽車表示，IONIQ 5的銷售數據證明了其受歡迎的程度，這是現代汽車銷量最高的電動車，2024年迄今銷量成長了43%，僅在五月就成長了82%。

現代汽車近期宣布，六月購買2024年IONIQ 5的買家有資格獲得7,500元的現金回扣。租賃2024年IONIQ 5的客戶目前則有資格獲得7,500元的聯邦稅收抵免。

現代汽車集團將投資75.9億元開發HMGMA，這將創造8,500個就業 機會。此外，現代汽車和SK On正在喬治亞州Bartow縣建造一座價值50億元的電動車電池工廠，將雇用3,500名員工。根據汽車研究中心最近的一項研究報告，現代汽車在喬治亞州的投資預計將創造4萬個就業崗位，每年創造46億元的個人收入。HMGMA將在未來公布更多的生產車型。

HMGMA是現代汽車集團第一家專門量產電動車的工廠，擁有高度互聯、自動化、靈活的製造系統，有機連結電動車生態系統的所有要素，實現客戶價值。這間工廠將成為一個智能製造工廠，所有生產流程，包括訂單收集、採購、物流以及生產，都將利用人工智能與數據進行最優化。創新的生產製造系統也將有助於創造一個以人為本的工作環境，由機器人輔助人類員工。