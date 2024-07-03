我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

量產電動休旅IONIQ 5 現代汽車新廠準備好了

洛杉磯訊

現代汽車集團的全新超級工廠（Metaplant America，HMGMA）宣布其第一款量產車型將是2025年現代IONIQ 5。

這款廣受歡迎的全電動休旅車的2025年車型尚未在北美正式亮相，但HMGMA目前正在培訓並準備在今年第四季開始量產除了IONIQ 5 N之外的所有車型配置，並最終將成為美國市場生產IONIQ 5的唯一工廠。

HMGMA總裁兼首席執行官Oscar Kwon表示，這是個激動人心的時刻，工廠目前正處於施工的最後階段，為生產2025年IONIQ 5做好準備。

現代汽車為消費者提供在美國屢獲殊榮的電動車陣容。今年，IONIQ 5被「美國新聞與世界報導」評為最佳電動休旅車、最佳經濟型電動車以及最佳家庭用車之一。Cars.com連續第二年將IONIQ 5評為最佳電動車。前幾年，IONIQ 5榮獲2022年世界年度風雲車、2023年MotorTrend年度休旅車以及2022年Car and Driver年度電車等大獎。IONIQ 5還獲得了公路安全保險協會（IIHS）所頒發的最佳安全首選+獎項。

現代汽車表示，IONIQ 5的銷售數據證明了其受歡迎的程度，這是現代汽車銷量最高的電動車，2024年迄今銷量成長了43%，僅在五月就成長了82%。

現代汽車近期宣布，六月購買2024年IONIQ 5的買家有資格獲得7,500元的現金回扣。租賃2024年IONIQ 5的客戶目前則有資格獲得7,500元的聯邦稅收抵免。

現代汽車集團將投資75.9億元開發HMGMA，這將創造8,500個就業機會。此外，現代汽車和SK On正在喬治亞州Bartow縣建造一座價值50億元的電動車電池工廠，將雇用3,500名員工。根據汽車研究中心最近的一項研究報告，現代汽車在喬治亞州的投資預計將創造4萬個就業崗位，每年創造46億元的個人收入。HMGMA將在未來公布更多的生產車型。

HMGMA是現代汽車集團第一家專門量產電動車的工廠，擁有高度互聯、自動化、靈活的製造系統，有機連結電動車生態系統的所有要素，實現客戶價值。這間工廠將成為一個智能製造工廠，所有生產流程，包括訂單收集、採購、物流以及生產，都將利用人工智能與數據進行最優化。創新的生產製造系統也將有助於創造一個以人為本的工作環境，由機器人輔助人類員工。

電動車 休旅 就業

上一則

再拚命也找不到工作 現下社會催生更多啃老族

下一則

台灣清華大學教育團 訪西柯汶那市

延伸閱讀

大仁說財經／租用電動車上路 新手驚慌失措

大仁說財經／租用電動車上路 新手驚慌失措
高溫氣候充電當心 電動車續航力降低、電池損耗增加

高溫氣候充電當心 電動車續航力降低、電池損耗增加
電動車充電設施太缺 美近50%車主考慮換回汽油車

電動車充電設施太缺 美近50%車主考慮換回汽油車
南韓現代汽車推平價電動小車 Inster 2.5萬歐元有找

南韓現代汽車推平價電動小車 Inster 2.5萬歐元有找
拿條件交換? 中國促德國遊說歐盟撤電動車加稅

拿條件交換? 中國促德國遊說歐盟撤電動車加稅
現代汽車集團美國全新Metaplant工廠 宣布2025 IONIQ 5為首款量產車型

現代汽車集團美國全新Metaplant工廠 宣布2025 IONIQ 5為首款量產車型

熱門新聞

徐克勞蒂亞小屋傢俱幾乎都來自好市多，本身也在IG設立好市多克勞蒂亞」（Costco Claudia）粉絲頁。（Costco Claudia IG）

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

2024-06-30 20:57
中華航空（China Airlines）即日推出夏季優惠促銷，折扣12%到20%不等。（取自華航官網）

華航夏日優惠 洛杉磯往返台北最低票價747元

2024-06-29 02:19
州長紐森29日簽署SB 1524法案，保障了餐廳收取垃圾費的合法性。（取自Pexels）

加州禁收附加費 最後一刻餐館豁免

2024-07-01 02:18
長者詐騙頻傳，加州參議員推動修正案。（本報系資料照片）

洛81歲婦被騙7度匯出所有積蓄 銀行未阻止

2024-06-27 00:21
少用免洗餐具，減少將塑膠微粒吃下肚。(Unsplash / Volodymyr Hryshchenko)

若不防 10途徑塑膠微粒輕易溜進體內

2024-06-26 22:37
Breeze Airways由洛杉磯可至的航點，以及現有的優惠。（取自Breeze Airways網站）

暑假國內100條航線 單程低於30元

2024-06-25 21:28

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死