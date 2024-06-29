韋大聖頻道 西瓜挑選、冷眼觀潮教選股

韋大聖老師（見圖）在YouTube 上的節目「大聖嘮嗑」主要針對全球經濟進行評論，廣受觀眾歡迎。他的另一個頻道「易看盤每日財評」則以第三方視角分析全球經濟變化。

2024年5月23日，韋大聖老師受邀接受專訪，當主持人詢問當天納斯達克指數大跌的原因時，韋大聖老師運用了他獨創的「冷眼觀潮法」進行了預測，認為納斯達克指數行情無大問題，將繼續上漲，回調的底部區域在16526-16544之間。5月31日，納斯達克指數在這個區間反彈，韋大聖老師的預測與當天最低價的誤差極小。

在股市中，選擇賺錢的股票以及如何在複雜的市場中把握最佳買賣時機，一直是投資 者面臨的兩大難題。傳統的價值投資理念強調通過研究報表資料來做出決策，但這些資訊往往滯後，難以有效指導實際操作。而純粹依賴技術分析，又容易被主力莊家的騙線所迷惑，導致投資者即使買到好股票也難以持有，最終依然無法盈利。

為了解決這些問題，投資專家韋大聖老師根據《現象統計學》原理，設計了一套簡單易用、適合普通人的操盤方法——「易看盤」操盤法，這套方法包含兩大技巧：「甜西瓜挑選法」和「冷眼觀潮法」。

一，甜西瓜挑選法；這一方法能夠讓人短時間內挑選出有賺錢潛力的股票。就像在一堆西瓜中，不需要切開就能選出甜西瓜一樣，投資者只需在短時間內，就能從眾多股票中迅速找出最有可能盈利的那些，這一方法大大簡化了篩選過程，讓普通投資者也能輕鬆掌握。

二，冷眼觀潮法；用於精確計算任何一支股票未來趨勢方向的拐點，投資者可以如同冷眼觀潮一般，把握市場的漲跌變化，找出最佳買賣時機。這一方法能夠幫助投資者在風雲變幻的股市中保持冷靜，避免被短期波動所迷惑，從而做出理性的投資決策。

韋大聖老師表示，股票投資一直以來都充滿挑戰，但「易看盤」操盤法設計簡便，適合任何沒有基礎的人學習，上手快，無論是股市新手還是資深投資者，通過這套簡單易用的方法，都能從中受益。

韋大聖老師指出，通過「甜西瓜挑選法」和「冷眼觀潮法」，憑藉其獨特的技術和簡便的操作步驟，提供了一條切實可行的路徑，投資者可以像專業操盤手一樣，做出明智的投資決策，讓股票投資變得更加簡單和高效。

大聖工作室的聯繫方式：電話和微信 909-999-9032。