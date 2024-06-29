夏日郊遊 6守則維護公共安全清潔

夏天來臨，許多加州 人都計畫和親朋好友一起享受戶外的溫暖天氣和美麗風景，在外出活動之前，請考慮一下所帶來的影響，並盡自己的一份力來保持公共土地清潔，從而保護自然生態系統。

加州交通部(Caltrans)和加州州立公園 (California State Parks)提供了一些簡單的建議，旨在幫助維護公共空間與社區的安全，避免其受垃圾和廢棄物的破壞：

• 帶來的全部帶走；特別是在拜訪偏遠地區時，請攜帶垃圾袋，將剩飯殘渣、餐巾紙、一次性食品包裝及其他廢物放入垃圾袋中，直到能夠妥善處理它們。對於人體排泄物，廢物排泄凝膠袋（WAG袋）或其他便攜式廁所都是推薦的選擇，WAG袋可以被安全地丟棄在常規垃圾箱中。

• 選擇可重複使用的物品而不是一次性物品；可重複使用的容器能防止有害毒素進入我們的水域和社區娛樂地，如果使用罐子或塑料瓶，務必妥善回收，以幫助降低它們的影響。

• 撿拾小垃圾（見圖）；留意瓶蓋、食品包裝、香菸頭和其他細小垃圾，並確保妥善處理它們。

• 妥善處理大件物品（如折疊帳篷、沙灘椅和保溫箱）；將這些物品留在海灘、公園或垃圾箱附近可能被視為非法傾倒，把損壞的物品帶回家，並送到當地垃圾場妥善處理。

• 固定好車載物品；無論是住在附近還是需要旅行，務必用防水布和繩索固定好卡車、拖車和船上的物品，從而確保物品能安全到達。

• 預防野火和有毒汙染；夏季的高溫 和乾燥氣候為野火提供了理想條件，垃圾會加劇這個問題，特別是香菸頭，因為它們可能引火並助長野火的蔓延，垃圾燃燒時還會釋放毒素到環境中。

獲取更多建議，可訪問CleanCA.com。在出門前，做一些有關目的地的研究，以查找步道、預訂野餐區和露營地，查找附近的州立公園，可上網Parks.ca.gov。