紅太陽地板城 多款式批發零售 免費估價

紅太陽地板城位於聖蓋博 市，是一家專門進口並銷售各類高品質木地板的公司，該公司以工廠直銷的模式，提供大量全新款式的木地板，質量有保證，無論是批發還是零售，都能滿足客戶的需求。

紅太陽地板城銷售多種高級實心硬木地板，包括柚木、櫻桃木、橡木和楓木等系列產品，這些木地板不僅雕紋色澤獨特，風格淡雅高貴，各具特色，而且所有產品都通過了國際品質保證體系ISO 9001以及英國BSI合格證FM 57269的認證，讓消費者買得安心，用得放心。

紅太陽表示對產品質量的要求近乎苛求，無論是木地板的精度、基材的完美、板面及漆面的質量，還是材種的選擇，都經過精挑細選和嚴謹把關，力求提供優質的產品。

除了自家銷售的木地板，紅太陽地板城還代理銷售美國名牌耐磨地板ELE STAR，這款地板具有12mm的高級水晶豪華耐磨特性，透過紅太陽經驗豐富的施工團隊，結合高品質的材料和配件，提供全方位的服務，讓客戶感受到物超所值。

紅太陽地板城的營業時間是周一至周六的早上8點到下午5點，周日公休。如需免費估價，請致電626-614-0588。更多信息請訪問他們的網站：www.redsunfloorcity.com。公司地址位於5099 Walnut Grove, San Gabriel, CA 91776。