反仇亞／橙縣OCAPICA向仇亞受害人伸援手 鼓勵民眾舉報

創立與1977年的橙縣亞太社區聯盟致力於促進和提高亞太裔福祉，其HOPE計畫解決橙縣社區亞太裔仇恨問題，幫助受害人恢復健康。（OCAPICA提供）

創立於1977年的橙縣 亞太社區聯盟（Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance，簡稱OCAPICA）致力於促進和提高亞太裔福祉，其HOPE計畫解決橙縣社區亞太裔仇恨問題，幫助受害人恢復健康。

OCAPICA HOPE項目經理（Project HOPE Program Manager）Mary Lu表示，OCAPICA使命是透過在服務、教育、宣傳、組織和研究領域，建立更健康和強大的社區包容性夥伴關係，促進亞太裔福祉。 OCAPICA目前是加州 社會服務局（CDSS) 下屬的橙縣停止仇恨/轉型資助計畫的區域領導者，並與許多其他組織和專案合作解決橙縣和內陸帝國的亞太裔仇恨問題。

OCAPICA的HOPE項目是一項針對兒童、青少年和0-25歲過渡群體及其家人/照護人員的社區計畫，致力於透過提高其心理健康 認知來恢復和更好適應社區的能力，降低緩解精神健康疾病的恥辱，並確保其獲得相應幫助服務。

服務免費 範圍擴大

在CDSS轉型補助金的資助下，HOPE計畫已能夠將服務範圍擴展到支持那些經歷過仇恨犯罪 傷害的受害者及其家人。那些曾經受到仇恨犯罪影響的人們，包括仇恨犯罪和仇恨事件的倖存者，都可從該計畫獲益，可為任何年齡的人群提供創傷知情護理、短期治療及個案管理和導覽，所有服務免費。

Mary Lu表示，HOPE項目也提供主題演講、研討會和培訓來解決大眾心理健康問題，OCAPICA也正在發展一系列地方文化活動、療癒過程和宣傳來提升社區參與機會。

2020年以後，因為美國政府指責新冠病毒起源於中國，導致針對亞太裔社區的暴力行為增加。1900年代，在加州Santa Ana也發生過指責華人居民傳播麻瘋病，導致當地唐人街被燒毀的事件。在20世紀80年代，美國汽車工業的衰落直接導致華人青年陳果仁（Vincent Chin）被毆打致死。同樣在今天也有人把失業歸咎於製造業外包給亞洲國家，出現美國人利益被剝奪的說法。

911事件後，也發生針對西亞和南亞社區的伊斯蘭恐懼症，當時美國與中東國家關係惡化，也造成橙縣當地多起反亞裔 仇恨事件，如清真寺遭到入侵，社區成員成為攻擊目標等。

然而，同樣要注意的是，反亞裔仇恨並不限於暴力犯罪，而是一個系統性的問題，例如因為語言障礙，自殺預防措施和服務將亞太裔青年排除在外；因為沒有提高語言支持，導致無法充分評估英語能力有限的人群的症狀。那些英文不佳的亞太裔移民由於缺乏公共資源支持，會因為語言、文化和口音等問題遭受排擠，在學校和工作場合無法得到應有的機會和尊重。

橙縣地區的大多數仇恨事件是人際間的，反映在針對亞太裔的態度和系統性障礙，他們需要獲得安全、被接受和歸屬感。當人們遭遇仇恨犯罪、仇恨事件或任何有針對性的有害行為，請致電 714-636-6286聯絡Project HOPE，以了解是否有資格獲得服務。OCAPICA也鼓勵民眾報告自己或親人可能經歷過的任何仇恨犯罪，可通過OCAPICA網站https://asianresourcehub.org/communityresources/ocapica/查看相關的方案。

橙縣亞太社區聯盟 製表人／記者張宏

反仇亞／受害人可獲一對一、全面治療方法

OCAPICA花了數十年時間致力於改善反亞裔仇恨。（OCAPICA提供）

非英語亞太裔新移民多數不願意舉報仇恨犯罪且不知道如何尋求幫助，橙縣亞太社區聯盟（Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance，簡稱OCAPICA）花費數十年時間致力於改善亞裔仇恨狀況。

OCAPICA停止仇恨項目經理（Stop the Hate Program Manager）Nikki Oei表示，仇恨犯罪統計數據因為大量非英語新移民的亞太裔社區不願意舉報，而導致結果不準確或統計數字比實際少，然而在橙縣2022年報告的162起仇恨犯罪中，絕大多數是由種族偏見造成。具體而言，共有12起仇恨犯罪是因為反亞裔偏見。雖然大多數仇恨犯罪不是暴力犯罪，但人身攻擊/毆打和暴力威脅仍分別是第二類和第三類犯罪。

此外，仇恨犯罪更有可能發生在許多人認為安全的空間。大多數仇恨犯罪發生在學校，其次是個人住宅和工作場所。仇恨犯罪是故意的，不是隨機的，且可以影響所有人，這就是為什麼知道如何報告仇恨犯罪及在哪裡尋求支持非常重要。

OCAPICA花了數十年時間致力於改善反亞裔仇恨，從20世紀90年代OCAPICA針對當地亞裔社區的仇恨犯罪發揮作用，透過執法和立法系統來改變種族定性制度，為亞太裔爭取更多社會資源和增加在公共事務機構的亞太裔曝光度，且在當地報告中完成納入亞裔美國人數據的工作，以便為亞太裔社區獲得更好的資金和支持。OCAPICA提供各種服務，特別是專門為亞太裔提供心理健康服務。

OCAPICA曾經幫助一名叫做Jack（化名）的華人，Jack起初對於是否尋求幫助猶豫不決。他覺得自己的情緒沉重到無法承受忍受，但懷疑治療是否能真正發揮作用。 Jack於去年6月與 HOPE項目建立聯繫開始他的療癒之旅。HOPE項目為他提供全面的治療方法，首先提供Jack母語（普通話）服務，這樣就不會有語言障礙。其次，每周為他提供一對一的治療課程。

熱線、表格 適用多國語言

HOPE還分享社區資源來支持Jack，如國語法律資源、舉報仇恨犯罪、受害者援助和移民服務。最後讓Jack與一名講普通話的精神科醫生建立聯繫，且把藥物治療作為康復過程的一部分。透過治療，他最終建立新的目標，找到面對生活挑戰的力量，也證明治療、藥物及針對精神和心理問題整體方法的效果。

橙縣亞太社區聯盟 製表人／記者張宏

同時OCAPICA一直與那些受仇恨犯罪和仇恨事件影響的人保持聯繫，鼓勵他們透過其他組織如Groundswell進行報告，該組織每年都會編制內容豐富的年度報告。在橙縣，民眾有多個渠道舉報仇恨犯罪或事件，如撥打211並按#6或填寫hatcrime.211oc.org上的表格。這些熱線和線上表格都有多語言版本。OCAPICA除提供直接服務、預防和外展之外，也提供重要資源支持，如法律服務、受害者援助和心理健康資源。