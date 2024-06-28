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癌症患者保健品「康複力」 阻發炎促吸收

洛杉磯訊

近期刊登於美國醫學圖書館的研究報告引發了關注，數據顯示，高達86%的癌症患者在治療後明顯感受到由治療副作用引發的身體不適，這些副作用的主要成因可以追溯到兩個方面：一是疾病本身引發的胃腸吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的不良反應。

為了提升癌症患者治療期間的營養吸收以及加強自體免疫力，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學合作研發了一款名為「康複力」KenkoUp（見圖）的癌症患者營養保健品。「康複力」表示其採用三種天然成分提取而成的複合配方，其中主要成分褐藻醣膠源自沖繩海蘊和昆布板根，這兩種海藻萃取物含有豐富的多醣體，實驗證實，這些成分能夠幫助引導體內異常細胞凋亡，從而防止其擴散轉移。

此外，「康複力」中添加了巴西蘑菇，能夠激活腸道免疫，有助於激活免疫T細胞和自然殺傷細胞（NK細胞）。而長命草成分則富含多種微量元素，有助於抗擊體內活性氧，促進病患治療期間的胃腸營養吸收。「康複力」的膠囊採用最新的植物纖維製成，有助於吸收消化，其所有成分均在日本本地生產製造。

值得一提的是，「康複力」是市場上獲得日本國立琉球大學研究團隊授權，專門針對癌症治療輔助的產品配方。該產品由美國FDA註冊核可的日本GMP製藥級工廠生產。「康複力」通過增強腫瘤凋亡能力、激活免疫細胞，以及加強腸道吸收和體內抗發炎效果，為病患提供三重保障，幫助其迅速恢復健康。

欲索取產品資訊，可致電專線1-626-866-1558。

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