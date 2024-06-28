角聲醫療中心與SEC合辦講座 籲長者防投資詐騙

（左起）基督教角聲醫療中心品質監控總監李家宜、執行總監吳周秀蘭、美國證券交易委員會洛杉磯地區辦事處稽查部聯席主管Gary Leung、稽查部資深律師馬俊陵、區域總監Katharine Zoladz、稽查部助理總監張曉雲、基督教角聲醫療中心行政總監司徒秀慧。（圖片由客戶提供）

多年來致力關懷亞裔社群的基督教角聲醫療中心與美國證券 交易委員會（SEC）合作，於日前在愛滿地總部合辦了一場講座及新聞發佈會，提醒長者如何保護積存的財產，免受詐騙之害。

該醫療中心表示，金融詐欺案件日益嚴重，受害者以長者居多，涉及金額龐大。美國證券交易委員會在此次講座及新聞發佈會中，派遣四位要員出席，包括洛杉磯 地區辦事處區域總監Katharine Zoladz、洛杉磯地區辦事處稽查部聯席主管Gary Leung、洛杉磯地區辦事處稽查部助理總監張曉雲（Rhoda Chang）及洛杉磯地區辦事處稽查部資深律師馬俊陵（Junling Ma）。

委員會對年長的投資 者提出警示，指出近年有許多長者因「殺熟詐騙案」而損失金錢。騙徒通常會混入一些團體內，在獲得團體成員信任後，開始推廣投資騙局，如老鼠會騙局、龐氏騙局及其他各類投資騙局。

委員會提醒長者，即使對方看似值得信任，在投資前也必須調查該人的背景並了解投資項目，絕不要僅依據熟人推薦就投資，也不要輕信承諾可觀利潤或「保證」回報的投資機會。對任何無法提供書面材料的投資提案，務必保持懷疑態度。

基督教角聲醫療中心執行總監吳周秀蘭表示，騙徒手法層出不窮，長者不僅遭受金錢損失，還面臨巨大的心理傷害，希望通過中心舉辦的防騙講座，能保護長者們的財產，避免他們蒙受不必要的損失。

市民如需更多資訊，可查閱美國證券交易委員會（SEC）網站的零售投資者專頁：www.investor.gov，或撥打1-800-732-0330與美國證券交易委員會人員查詢有關投資的問題。