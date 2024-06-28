角聲醫療中心與SEC合辦講座 籲長者防投資詐騙
多年來致力關懷亞裔社群的基督教角聲醫療中心與美國證券交易委員會（SEC）合作，於日前在愛滿地總部合辦了一場講座及新聞發佈會，提醒長者如何保護積存的財產，免受詐騙之害。
該醫療中心表示，金融詐欺案件日益嚴重，受害者以長者居多，涉及金額龐大。美國證券交易委員會在此次講座及新聞發佈會中，派遣四位要員出席，包括洛杉磯地區辦事處區域總監Katharine Zoladz、洛杉磯地區辦事處稽查部聯席主管Gary Leung、洛杉磯地區辦事處稽查部助理總監張曉雲（Rhoda Chang）及洛杉磯地區辦事處稽查部資深律師馬俊陵（Junling Ma）。
委員會對年長的投資者提出警示，指出近年有許多長者因「殺熟詐騙案」而損失金錢。騙徒通常會混入一些團體內，在獲得團體成員信任後，開始推廣投資騙局，如老鼠會騙局、龐氏騙局及其他各類投資騙局。
委員會提醒長者，即使對方看似值得信任，在投資前也必須調查該人的背景並了解投資項目，絕不要僅依據熟人推薦就投資，也不要輕信承諾可觀利潤或「保證」回報的投資機會。對任何無法提供書面材料的投資提案，務必保持懷疑態度。
基督教角聲醫療中心執行總監吳周秀蘭表示，騙徒手法層出不窮，長者不僅遭受金錢損失，還面臨巨大的心理傷害，希望通過中心舉辦的防騙講座，能保護長者們的財產，避免他們蒙受不必要的損失。
市民如需更多資訊，可查閱美國證券交易委員會（SEC）網站的零售投資者專頁：www.investor.gov，或撥打1-800-732-0330與美國證券交易委員會人員查詢有關投資的問題。
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