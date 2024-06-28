王福楠醫學博士 推「逆齡康美」抗老

王福楠醫學博士（見圖）榮獲多項世界榮譽，（一）世界金氏細胞分離之父，他榮獲台灣第七屆國家發明獎第一名金牌，並獲得台幣100萬元獎金；（ 二）世界幹細胞治療先驅；（三）是全球少數能自備不同種類優質幹細胞譜系，能應用幹細胞治療臨床上不同的疾病，包括先天性遺傳性疾病。

王福楠博士在國際上突破了多種類疑難重症，已發表多篇幹細胞治療實效論文於美國和英國的醫學期刊，並被收錄於美國國家衛生總署所屬的國立醫學圖書館 。

他的研究成就被列入英國多本專業書籍的四個章節，啟發了國際學者和專家。並已著作的「美國幹細胞醫學種論」系列書籍四本，有中英文版，共1100餘頁。

王福楠博士還榮獲了多項榮譽，包括2016年美國「幹細胞治療領導者The Leader In Stem Cell Therapy」桂冠和美國頂尖醫師榮譽獎牌，並擔任全球華人 幹細胞形象大使和華人楷模幹細胞行業領導品牌。他共獲得約十餘項幹細胞國際醫學獎牌、合併精細胞專業醫學獎、發明獎、金牌、國際發明專利權等計六十餘項。

作為美國幹細胞基地的創辦人，王福楠博士創新推出新一代健康產品「逆齡康美」(U.S.MD FU-NAN WANG Bio-Beauty & Anti-Aging)，讓人年輕、漂亮、凍齡，甚至逆齡，讓愛美者的皮膚變得更加細緻、白嫩和光鮮亮麗。王醫師表示，「逆齡康美」利用生物科技誘導肌膚恢復年輕抗衰老，已經榮獲美國食品藥物管理局（FDA）許可。

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