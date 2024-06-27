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池友公司 清潔泳池魚池專業保養

洛杉磯訊

南加買擁有游泳池的房子，不僅能帶來全家無盡的夏日樂趣，還能提供日常運動的便利。夏天到了，「池友游泳池魚池公司Pool Brother Swimming Pool and Koi Services」特介紹一些基本的游泳池清潔與維護技巧供參考。

1. 每周定期檢查水質 : 水質的檢測與化學成分保持平衡是屋主每週必須要做的事，水質的檢測最重要的是以下這兩部分(a) pH值 : 保持游泳池水的pH值在7.2到7.6之間至關重要，如果pH值過高或過低，不只會影響水的舒適度，並可能損壞游泳池設備，建議使用測試工具或試紙定期每週檢查，並根據需要添加pH調節劑來調整酸鹼值。

(b) 氯含量 : 氯是消毒游泳池水的重要化學物質，通常建議將氯含量保持至少在1到3 ppm之間，並定期每周檢查氯含量，同時根據需要添加氯片或液態氯，來確保水質安全能抵抗微生物以及水藻類的生長。

2. 池中雜物儘快清除 : 當雜物掉進游泳池中，無論是葉子、小樹枝或者是大風天吹進池子的泥沙，都是對池子水質、以及對游泳池水循環過濾有不良的影響。因此，盡快清除這些掉到池中的雜物，對游泳池的水質健康有相當重要的幫助。

泳池清潔大致可分以下兩部分，a. 泳池表面清潔 : 使用網兜(skimmer net)每天清理游泳池表面的落葉、蟲子等雜物。這樣可以防止這些雜物沉入池底，減少水質污染，也可以避免水過濾循環系統堵塞。b. 游泳池底清潔 : 每周使用吸塵器或是吸塵刷來清理池底的沉積物，以防止積聚過多的泥沙與污垢，這可以節省屋主每周不少清潔保養的時間和精力。

3. 添加化學品 : 當水質pH平衡，雜物也清除後，下一個要做的就是確保或增加池水對於水藻以及細菌繁殖的抵抗力。在一般坊間的游泳池店，可看到許多五花八門的泳池化學添加物。但總體而言，以一般住家來說，除了氯之外最重要的是以下兩部分(a) 殺菌劑和藻類抑制劑 : 除了氯之外，可以定期添加一些殺菌劑和藻類抑制劑，預防藻類滋生和細菌繁殖。尤其是在夏日來臨的時候，水藻細菌的控制相當重要。

(b) 水質穩定劑(conditioner)。

若能遵循以上基本的游泳池清潔與維護步驟，定可確保游泳池的水質清澈，延長游泳池以及其設備的效率與壽命。如果想找專業人士替你維護清潔游泳池或魚池，或有任何問題，歡迎和池友游泳池魚池公司聯繫，電話是(949)312-1020洽趙先生。

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