就業發展部 提供電子轉帳福利金

就業發展部（EDD）現提供電子轉帳方式，用以發放失業、殘疾和帶薪家事假的福利 金。加州 居民可以根據個人需求，自由選擇最方便的受款方式。

加州居民現在可以註冊電子轉帳服務領取失業金、殘疾金或帶薪家事假福利金，讓現有和新申請人，可以自動將付款存入其個人銀行帳戶。除了預付借記卡或郵寄支票 外，享受福利計劃的客戶，還可以選擇適合其個人需求的付款方式。電子轉帳是個人將福利金，自動存入個人支票或儲蓄帳戶的一種安全、快速、便捷的方式，這一項增強措施，緊隨本年較早時過渡至Money Network發放福利金的改進後實施，其中包括發行新的預付借記卡。

EDD主管南希•法里亞斯(Nancy Farias)表示，一直致力於改進福利體系，這是不斷努力實現現代化，並改善所有加州居民體驗的一部分，電子轉帳為客戶們提供了安全、便捷的接收福利金方式。

EDD客戶需要一個myEDD帳戶(myEDD account)來選擇滿足其接收福利金的最佳選項。如需協助設置myEDD帳戶，可以查看myEDD註冊和概述(myEDD Registration and Overview)(YouTube)。登錄後可以先在主菜單上選擇個人資料，然後在UI Online中更新其失業救濟金支付選項，或在SDI Online更新殘疾福利或帶薪家事假福利金支付選項。EDD鼓勵客戶瀏覽福利支付選項網頁(Benefit Payment Options)，從而了解更多有關電子轉帳和其他支付方式的信息。還有一些視頻可以幫助現有客戶，了解如何設置直接存款帳戶，或新客戶將在網上申請福利時做出選擇。

從6月17日開始，線上使用EDD服務的工作者，可以使用新的電子轉帳選項。7月初和8月份，EDD將通過電子郵件和短信，提醒客戶所新增的福利支付選項。客戶在登錄申請福利或管理其福利時，亦將看到線上通知。對於失業客戶，EDD將以最常用的八種語言，包括英語，向表示願意接收翻譯信息的人發出通知。

提防詐騙者，EDD絕不會以註冊直接存款為理由，通過電子郵件、短信或電話方式，詢問個人登錄信息或銀行帳戶詳細信息。警惕那些帶有催促性，並要求你提供個人或財務信息的電子郵件或短信。 EDD電子郵件中的網站的鏈接一定包含「edd.ca.gov」。請訪問「打擊欺詐」(Fight Fraud)網頁，了解如何避免被詐騙的方法。