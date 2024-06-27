蘇氏保心安藥油 家庭必備守護運動族

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蘇氏藥業表示，隨著工作、玩耍以及年齡的增長，身體難免會感到酸痛，僅限外用的保心安藥油（見圖）是家庭必備品，能治療各種輕微的疼痛，並能暫時緩解簡單的背痛、關節 炎、扭傷、拉傷和瘀傷等相關的肌肉和關節疼痛。此外，保心安藥油還能緩解暈車引起的輕度頭痛和頭暈，支氣管咳嗽引起的胸部不適，輕度腹痛和寒冷引起的不適，以及昆蟲叮咬引起的搔癢。

保心安藥油是運動愛好者的盟友，適合在訓練或鍛煉後使用，與常規藥丸或處方藥不同，保心安藥油可直接作用於身體受影響的部位，避免了常規藥物對消化系統和胃的潛在影響。保心安藥油由十多種中藥材和薄荷油、肉桂油、血竭、甘草及黃芩等多種中藥甄煉三十六小時而成，選料嚴謹，成分天然。其特創甄製方法使藥材精華完全溶於油中，對風寒肚痛、咳嗽引起的胸部不適有療效。保心安膏的成分與保心安藥油大致相同，只是加入了輔劑如蜂蠟及凡士林，以助凝固。

保心安藥油指其特點包括，有助於緩解肌肉酸痛；有助於緩解背痛、關節炎、扭傷、勞損瘀傷；有助於緩解頸部肩部疼痛；有助於緩解腫脹、發熱和發炎的肌肉撕裂或拉傷的疼痛；有效緩解因熱而加劇的慢性肌腱炎疼痛。

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