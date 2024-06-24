長堤壁畫藝術展正式起跑

長堤 壁畫藝術展(Long Beach Walls and Art Renzei Festival)於日前正式起跑

將國際和當地著名藝術家𣿬聚一堂，創作壁畫和其他形式的藝術及音樂將長堤港都再次充滿藝術和音樂。中華民國 文化部及台灣書院也贊助這項活動讓台灣藝術在國際發光！

台北經濟文化辦事處新聞組組長王冠惠上台致詞表示，參與長堤壁畫藝術展增進台美文化交流，由台灣書院贊助的台灣展出的壁畫藝術家洪易（HungYi）以四海一家薪火相傳為主題此次以『愛．傳承』為概念，傳遞「四海一家、代代相傳』意味著藝術創作能夠跨越時間和空間的界限。

長堤市市長Rex Richardson表示，2024年第九屆長灘壁畫藝術節是為期一週的免費戶外藝術節，展示來自5個國家的25位藝術家共130幅壁畫作品，包括創新的3D立體壁畫在長堤市各大建築、瑪麗皇后號遊輪、長灘市捷運、高中、圖書館和餐館等展出，將40平方英里的長堤市變成了一塊充滿活力的藝術表達畫布，將藝術家、當地人和遊客團結起來，慶祝創造力、文化和社群。長堤港務局公關經理Kerry Gerot、長堤市中心發展連盟執行長Austin Metoyer也到場致詞支持，讚揚該活動團結世界藝術為港都帶來文化動力吸引更多遊客促進社區經濟。

觀光旅遊組組長林宜靜表示，洪易的作品以動物形體雕塑為主，其中12生肖最為人印象深刻，運用其趣味諧音的發想，將袋鼠（代代相傳）、龍（和樂融融）、外星人（創新與革新）、喜鵲（情感傳遞）.等齊聚一起，期盼啓發人們的思考，走向更加充實和有意義的生活。用愛與歡樂串起藝術分享的美好。也代表台灣歡迎國際友人。

總部位於長堤市的的亞裔廣告公司Intertrend Communications的創辦人兼執行長Julia黃是活動的主要組織者，她表示長堤壁畫藝術展彙集了來自世界各地的才華橫溢的藝術家、壁畫家和創作者共同促進文化交流，並成為長堤市最令人期待的夏季文化藝術活動之一，而且每年都更精彩今年有台灣的壁畫藝術家作品更令她驕傲。今年活動將促進藝術與以長灘為家的多樣化社群之間的更深層次的交流，包括：Brendan Monroe利用投影在瑪麗皇后號遊輪作為畫布，創造3D壁畫是創新展示。還有來自溫哥華，香港出生的壁畫家Andrea Wan。

長堤壁畫藝術展是為期一週的藝術活動，在整個長灘市舉行，是全球公認的全球Wide Walls系列街頭藝術活動的一部分，自2010年以來，這些活動將壁畫帶到檀香山、首爾、華盛頓特區、臺北和東京等城市。該活動宗旨是將藝術和文化美化長灘市並培養社群自豪感，彙集國際和當地藝術家，創作壁畫和其他形式的藝術和音樂。 雖然壁畫是長堤壁畫藝術展活動的核心，活動另有博物館展覽、壁畫之旅、藝術家講座、研討會、街區派對和音樂會等。自2015年以來，長堤壁畫藝術展在長灘市40多平方英里的長灘上繪製了120多幅壁畫，創造了一個可步行的腳踏車公共藝術體驗，與該國其他任何東西都不同。為大洛杉磯和其他地區的文化影響者提供了長灘的地圖！展覽至6月29日，詳情可到官網www.longbeachwalls.com查詢