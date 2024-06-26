江味農居士金剛經講堂 李秉信6/29主講

江味農居士金剛經講堂將於本月29日（周六）早上10點開講，內容為「金剛經法身非相分第二十六（上）」，該課程免費對所有對佛學有興趣的人士開放，並可提前預約聽講，此外，還可以通過點擊鏈接上網觀看https://www.youtube.com/live/yLAIBiS8Rew.

本次講座由李秉信老師主講，講堂地址222 N, Vincent Ave, Covina, CA 91722，預約聽講可以打電話至626-274-2727。

李秉信老師表示，江味農居士金剛經講堂由來自台灣並僑居洛杉磯 的江味農居士後人——華商江家駦和李佩珍夫婦（見圖）於2021年設立，至今已邁入第4年。講堂固定於每月的最後一個周六上午10點舉辦一場免費的金剛經講座，希望藉此讓更多人認識金剛經，並提供金剛經講義，與對佛學有興趣的人士結緣，使更多人因認識金剛經而蒙福。

江味農居士生於清同治11年，原籍江蘇江寧，自幼在家塾攻讀儒書，天資聰穎且勤奮好學。江味農居士的《金剛經講義》以白話文撰寫，通俗易懂，他自幼隨長輩持誦《金剛經》，因此結下深厚的因緣。

江味農參考了11種不同版本的經文註疏和贊述，包括敦煌石室發現的一千多年前唐朝書法 家柳公權所寫的《金剛經》、九百多年前東傳至日本 後再傳回中國的《金剛經註》，以及清朝乾隆時期的《金剛經疏記彙編》等。在晚年，江味農花費40年的畢生心血撰寫了《金剛經講義》。

李秉信老師補充，《金剛經》在中國是一部著名的佛教聖典，被譽為佛經中的經典之首。江味農居士的講義不僅使經文更加易懂，也使更多人能夠理解和受益於這部經典。