西柯汶那Crestview凱迪拉克 月底前租車優惠

West Covina的Crestview凱迪拉克汽車公司現正推出限時夏日租賃車優惠。(業者提供)

位於West Covina(西柯汶那)的Crestview凱迪拉克汽車公司現正推出限時夏日租賃車優惠，至6月30日止，此次推出的特價租賃車有：(1) 2024年CT4，租賃36個月，每月383元加稅；(2) 2024 LYRIO電車，租賃24個月，每月468元。

該公司表示，2024款Cadillac CT4是一款完美融合運動性能與豪華體驗的轎車，無論是外觀設計、內飾質感，還是駕駛性能，這款車都充分展現了Cadillac品牌的一貫水準，如果你正在尋找一款既能滿足日常駕駛需求，又能在長途旅行中提供舒適享受的車型，CT4無疑是一個值得考慮的選擇。

在安全配置方面，2024款Cadillac CT4配備了全方位的駕駛輔助系統。標準配置包括自動緊急制動、車道保持輔助、盲點監測以及自適應巡航控制等先進技術，這些不僅提高了駕駛的安全性，也提升了駕駛的舒適性。2024款CT4基礎款的起售價約為34,595元，具體價格會因選擇的配置和選裝件的不同而有所變動。

另外，2024年的凱迪拉克LYRIQ是凱迪拉克首款全電動豪華SUV，融合了尖端科技、出色性能和奢華設計。2024年款LYRIQ進行了產品更新，並重新調整了車型編成，提供多個車型選擇，包括新的入門級Tech車型、豪華的Luxury車型，以及更具運動感的Sport車型，每款車型在外觀和內飾設計上都有其獨特之處。2024年款凱迪拉克 LYRIQ的起售價約為58,590元，購買LYRIQ還有資格獲得7,500元的美國電動車 稅收抵免。

詳情可聯絡Crestview凱迪拉克汽車，地址：2700 E. Garvey Ave. South, West Covina（10號公路Citrus出口即到）。電話：626-966-7441，聯繫總經理Ted黃，或銷售代表Julie葉、Avia尹、James徐。

Crestview的總經理Ted黃（黃育德）是凱迪拉克汽車公司唯一的華裔 總經理，除了管理位於西柯汶那的凱迪拉克經銷商外，還曾是阿罕布拉 市凱迪拉克汽車的總經理。他表示，由於阿罕布拉市的凱迪拉克公司擁有超過70年的歷史，他們70%的客戶都是通過老顧客介紹來的，Ted黃和他的團隊對待客人如同家人，這種親切的服務使得自2013年阿罕布拉市凱迪拉克結束營業後，許多客戶依然選擇跟隨他們到西柯汶那購買汽車，並享受售後保養及維修服務。