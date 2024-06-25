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St. John爾灣特賣 6/28~29買各式服裝

洛杉磯訊

喜歡名牌高級服裝St. John嗎？爾灣夏季倉庫特賣會又來了，這是一個難得的機會，可以以大幅折扣價格購買平時不打折的名牌。

St. John夏季倉庫特賣會將於6月28日（星期五）中午12時至下午5時，以及6月29日（星期六）上午9時至下午3時在17522 Armstrong Ave. Irvine（停車場）舉行。這個活動將提供豐富多樣的女性奢華服飾和配飾，有機會以優惠的價格選購到St. John的精品。

活動當天接受現金、轉帳卡和信用卡支付（需支付額外費用），但不接受支票。為確保交易順利進行，所有銷售皆為最終，不提供退換貨服務。此外，為維持現場秩序和保護商品完整性，請勿攜帶任何袋子進入特賣場內。

St. John成立於1962年，以高品質材料、精湛工藝和永恆時尚及精緻的針織連衣裙聞名。他們的產品系列包括簡潔、優雅和多功能的風格，深受時尚愛好者喜愛。總部位於南加州的St. John，擁有1000多名員工，並在全球設有工作室、商店和辦公室，並通過16個國家的高端專賣店、33家St. John店鋪和電子商務網站銷售其產品。

該公司表示，無論是需要時尚的日常服裝、工作服、雞尾酒會裙或晚禮服，St. John夏季倉庫超級特賣會都能滿足各種場合需求，提供豐富多樣的商品選擇，以優惠價格選購St. John時尚精品。不要錯過這個機會，親身體驗St. John品牌的卓越品質和獨特風格，並享受購物的樂趣。

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