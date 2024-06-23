法訊║7月1日起加州多項新法律即將生效

2024年7月1日起，加州 將實施多項新法律，涵蓋領域廣泛，從稅收到消費均有涉及，新法律的實施將對加州居民的生活和工作產生深遠影響。前檢察官、亞凱迪亞市市長、聖蓋博谷商會主席，現任亞市市議員、南加州知名審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.），對此為民眾進行了深入分析。

加州州長紐森（Gavin Newsom）在今年初最后一次立法會議上簽署了多項新法案。雖然多部新法已於今年一月生效，但以下是一些將從 2024 年 7 月 1 日開始影響您生活的新法。

酒吧內的毒品檢測 包（AB 1013）

持有一般公共場所酒類銷售許可証的企業必須以不高於批發價的價格出售毒品檢測試劑盒，並張貼有關其可用性的通知，以防止酒中加料。

除了以試紙、貼紙或吸管等形式提供的試劑盒可以檢測常見的約會強奸藥物，如安眠藥（rohypnol）和氯胺酮（ketamine）之外，還必須根據場所的不同，為顧客提供一個標志，告知他們這些試劑盒可以出售或免費提供。

該法律適用於出售啤酒、葡萄酒和蒸餾酒供消費的酒吧和夜總會，未成年人不得入內，也不要求提供食物。

槍支 稅（AB 28）

該法律規定，從 2024 年 7 月起，對在本州銷售的槍支和彈藥征收 11% 的州稅，這使得加州成為美國唯一一個征收此稅的州。鄭博仁律師指出，該稅是在現有聯邦稅基礎上增加的。根據槍支類型的不同，聯邦稅率為 10% 或 11%。據州政府官員估計，該稅每年的收入約為 1.6 億美元，將用於資助暴力預防項目。

隱藏費用（SB 478）

該法律要求大多數商品和服務的廣告或展示價格必須包括所有費用（不包括政府稅費）。這特別針對 Airbnb 等短期住宿服務。

新法律旨在禁止包括餐館、酒吧和外賣應用程序在內的一系列企業收取 "垃圾費"。

餐館需要將附加費用計入菜單價格，而不是簡單地在賬單末尾進行宣傳。然而，根據新法律，食品應用程序將被要求以不同的方式運行。

讓學生留在學校（SB 274）

該法案取消了對加州學前班至十二年級學生 "擾亂或故意違抗 "類別下的輕微不當行為實施停學的做法。該法案經過修訂，將 2029 年取消六至十二年級學生停學的日期定為日落，以便州政府在數據顯示這一變化的影響后進行重新評估。

根據 SB 274 法案，教師可以將行為不軌的學生從特定班級中開除，但學生不會被停學。取而代之的是，由學校管理人員決定對學生進行適當、及時的校內干預或支持。

校內月經用品（AB 367）

現行法律要求公立學校為 6 至 12 年級學生在廁所提供免費月經用品，該法律的適用范圍擴大至 3 至 5 年級學生。

該法案適用於為六至十二年級學生服務的公立學校、社區學院和加州州立大學系統。

維修權（SB 244）

該法案要求價格在50美元或以上的電子產品制造商提供維修文件和備件或工具。對於價格在100美元或以上的產品，必須在產品最后一次生產后的七年內提供零件和文件。

該法律廣泛適用於 2021 年 7 月 1 日或之后在加州制造並首次銷售或使用的電子和家電產品，包括手機、筆記本電腦、平板電腦和各種家用電器。

押金上限（AB 12）

加州的租房者將不再被要求支付超過一個月房租的押金。在此之前，州法律允許房東要求租房者交納相當於無家具單元房兩個月租金 的押金，或相當於有家具單元房三個月租金的押金。這還不包括第一個月的房租。

預防工作場所暴力（SB 553）

該法案要求雇主根據新編纂的《勞工法典》第 6401.9 節制定並實施工作場所暴力預防計劃，該節規定了該計劃的要求。

根據該法律，加州的大多數雇主必須制定、實施和維護一項 "工作場所暴力預防計劃"，其中包括：禁止報復員工、接受和回應工作場所暴力報告以及應急響應。

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